Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны России.
Что сказали в России об обстреле Украины 7 сентября?
Российское оккупационное командование прокомментировало нанесенный по Украине удар, во время которого произошли разрушения зданий в нескольких городах, поврежден Кабинет Министров в столице, уничтожен конный клуб в Киевской области и погибли люди.
Вражеское минобороны отчитывается, что с помощью "оперативно-тактической авиации, ударных БпЛА, ракетных войск и артиллерии" российские военные поразили якобы объекты, которые использовались "для обеспечения ВСУ".
Нанесены поражения объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, местах сбора, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах,
– цинично отчитались россияне.
Какие последствия российско-дроновой атаки зафиксированы на самом деле?
Во время атаки 7 сентября Россия нанесла удар по Кабинету Министров Украины. В тот момент там не было людей, а пожар быстро потушили. Премьер-министр Юлия Свириденко призвала партнеров предоставлять больше систем ПВО для защиты Украины.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия в этот день нанесла сознательный удар по Украине, частично разрушив обычные жилые дома. Кроме этого, обстрел убил в Киеве двух людей – двухмесячного ребенка с мамой.
Украинский лидер подытожил, что за ночь и утро россияне повредили более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье, торговые склады в Кривом Роге. В результате атаки погибли люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Так же этой ночью был прилет по многоэтажке в Одессе.
Этой ночью российская армия применила 823 средства воздушного нападения – 810 ударных БпЛА, 9 крылатых ракет "Искандер-К" и четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. ПВО смогла обезвредить 751 воздушную цель – 747 вражеских дронов и четыре крылатые ракеты "Искандер-К".