Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны России.

Что сказали в России об обстреле Украины 7 сентября?

Российское оккупационное командование прокомментировало нанесенный по Украине удар, во время которого произошли разрушения зданий в нескольких городах, поврежден Кабинет Министров в столице, уничтожен конный клуб в Киевской области и погибли люди.

Вражеское минобороны отчитывается, что с помощью "оперативно-тактической авиации, ударных БпЛА, ракетных войск и артиллерии" российские военные поразили якобы объекты, которые использовались "для обеспечения ВСУ".

Нанесены поражения объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, местах сбора, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах,

– цинично отчитались россияне.

Какие последствия российско-дроновой атаки зафиксированы на самом деле?