Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.
Что известно об атаке на столицу?
Около 14:06 Воздушные силы предупреждали о движении российских БПЛА в направлении Киева. Так, районы столицы постепенно становились "красными". Звуки взрывов в городе слышали около 14.18.
Мэр Киева Виталий Кличко информировал о работе ПВО на Оболони.
Это подтвердил также и начальник местного ОВА Тимур Ткаченко. Он призвал киевлян находиться в укрытиях к отбою из-за угрозы вражеских дронов в небе над столицей.
Впоследствии он уточнил, что в Шевченковском районе города повреждена крыша недостроя, также сообщается о пожаре.
По данным Кличко, из-за падения обломков произошло также столкновение двух автомобилей на одной из улиц Шевченковского района. Там пострадал человек.
Кроме того, в Соломенском районе Киева обломки БПЛА упали на территорию кладбища.
