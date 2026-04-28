Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Дивіться також Звідти росіяни запускають на Україну балістику: у Криму вночі палала база "Іскандерів"

Що відомо про атаку на столицю?

Близько 14:06 Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА в напрямку Києва. Так, райони столиці поступово ставали "червоними".

Звуки вибухів у місті чули близько 14:18. Мер Києва Віталій Кличко інформував про роботу ППО на Оболоні.

Це підтвердив також і начальник місцевої ОВА Тимур Ткаченко. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою через загрозу ворожих дронів у небі над столицею.

Згодом він уточнив, що в Шевченківському районі міста пошкоджено дах недобудови, також повідомляється про пожежу.

За даними Кличка, через падіння уламків сталося також зіткнення двох автівок на одній з вулиць Шевченківського району. Там постраждала людина. Окрім того, у Солом'янському районі Києва уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Що відомо про наслідки нічної атаки?

Російські війська атакували Конотоп, через що зазнали пошкоджень житлові будинки, адміністративні споруди, лікарня та трамвайна інфраструктура, також частина міста залишилася без електропостачання. Відомо й про п'ятьох постраждалих працівників одного з місцевих підприємств.

Під обстрілом опинився і Кривий Ріг – там пошкоджено об'єкти інфраструктури. Крім того, російські війська атакували інші населені пункти Дніпропетровської області, зокрема Нікополь та прилеглі громади: пошкоджено приватні будинки, є поранені.

У Запоріжжі внаслідок ударів теж є постраждалі, зафіксовано руйнування житлової забудови.