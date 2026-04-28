Две женщины получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Какие последствия от российской атаки по городу?

За последние сутки враг:

совершил 30 авиационных ударов;

запустил 389 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV);

7 раз обстрелял город из РСЗО;

нанес 188 артударов.

Утром поступило 58 сообщений о повреждении домов, машин и объектов инфраструктуры.

В 7:12 в городе начала громко работать ПВО. Федоров отметил, что тревога продолжается, а жителям приказал находиться в безопасных местах.

Последствия российской атаки по Запорожью

В результате атаки по городу утром 28 апреля ранения получили двое мужчин: 40 и 45 лет. Их состояние – средней тяжести. Медики уже прибыли на место и оказали необходимую помощь.

Что еще известно о вражеских атаках на Запорожье и область?

Российская армия ночью 22 апреля атаковала Запорожскую область. В результате атаки погиб машинист Укрзализныци и был ранен его коллега, которого спасли медики.

Оккупанты 20 апреля нанесли удар по Запорожью скоростными ракетами и дронами, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере четверо.

В результате атаки возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания.