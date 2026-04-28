Две женщины получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Смотрите также Россия ударила "Шахедами" по Конотопу: повреждены больница и дома
Какие последствия от российской атаки по городу?
За последние сутки враг:
- совершил 30 авиационных ударов;
- запустил 389 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV);
- 7 раз обстрелял город из РСЗО;
- нанес 188 артударов.
Утром поступило 58 сообщений о повреждении домов, машин и объектов инфраструктуры.
В 7:12 в городе начала громко работать ПВО. Федоров отметил, что тревога продолжается, а жителям приказал находиться в безопасных местах.
Последствия российской атаки по Запорожью / Фото Запорожская ОГА
В результате атаки по городу утром 28 апреля ранения получили двое мужчин: 40 и 45 лет. Их состояние – средней тяжести. Медики уже прибыли на место и оказали необходимую помощь.
Что еще известно о вражеских атаках на Запорожье и область?
Российская армия ночью 22 апреля атаковала Запорожскую область. В результате атаки погиб машинист Укрзализныци и был ранен его коллега, которого спасли медики.
Оккупанты 20 апреля нанесли удар по Запорожью скоростными ракетами и дронами, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере четверо.
В результате атаки возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания.