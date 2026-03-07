Сбитых было очень много не только в море, но и непосредственно перед берегом. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, во время обстрела 7 марта были попадания в различные объекты.
Читайте также Россия разрушила детсад и повредила медучреждение в Одесской области: пострадала 3,5-летняя девочка
Куда именно целился враг в Одесской области?
Неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура, промышленные объекты. Именно эти локации чаще всего атакует враг в Одессе и области. Последствия новых попаданий уже устранили. Самое главное, и это свидетельствует о работе средств противовоздушной обороны, что нет пострадавших и погибших.
Массированная атака была громкой, продолжалась в несколько волн. Сейчас враг выбрал тактику, которая заключается в том, чтобы в течение дня несколько раз запускать "Шахеды" как элемент давления, раздражения населения,
– пояснил Сергей Братчук.
Доразведка, аэроразведка очень активно работают. Очевидно, что враг потенциально готовится к использованию ракет. В течение недели уже были ракетные обстрелы, баллистика летела с территории временно оккупированного Крыма.
Очевидно, что враг готовит массированные атаки, в течение суток Силы ПВО вынуждены по несколько отрабатывать, выезжать на позиции. Это вносит коррективы в работу экономики, враг это понимает и пытается использовать. Но очередной массированный обстрел Украина отбила максимально насколько это было возможно.
Что известно об ударах по Одесской области?
Россияне 5 марта атаковали гражданское судно у берегов Одесской области. Оно было под флагом Панамы и перевозило украинскую кукурузу. Корабль шел в направлении пролива Босфор. В результате удара дрона ранения получил член экипажа.
Перед тем оккупанты били ракетами по железнодорожной инфраструктуре области. Ранены 4 человека, среди них двое детей и один железнодорожник. Повреждено здание железнодорожной станции и транспортный объект.
Под удар врага в марте также попала портовая инфраструктура. В частности россияне поразили склад сухих грузов и дорожные контейнеры. Из-за атаки дронов в административных зданиях выбиты окна.