В результате обстрела ранены четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ракетный удар по станции в Одесской области: что известно о последствиях?

Враг 4 марта нанес ракетный удар по югу Одесской области. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.

Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до четырех.

Количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Состояние трех из них, в частности двух детей – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии,

– уточнил глава ОВА.

Об атаке на железнодорожную инфраструктуру также сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, повреждено административное здание железнодорожной станции, а среди пострадавших работник железной дороги.

"Враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. Ранен железнодорожник и двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, все профильные службы работают на месте удара, продолжается ликвидация последствий.

