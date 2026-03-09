Об этом проинформировал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об обстреле Харькова?

По данным ОВА, в городе после атаки вражеского БпЛА горят 2 автомобили. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, в домах вблизи прилета пожара нет, но выбиты многие окна.

Поврежден остекление 2 многоэтажных домов и еще 7 машин. По состоянию на 21:38 известно о пяти пострадавших, среди них – малолетний ребенок.

Местные власти добавили, что травмированным оперативно оказывается медицинская помощь. Все остальные службы экстренной помощи также работают на месте происшествия.

Заметим, что всего несколько часов назад, просто посреди дня россияне ударили дроном по Новобаварскому району Харькова. В результате атаки пострадал человек.

Какой была смертоносная атака по Харькову 7 марта?