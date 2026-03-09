Если в вашей области раздавались сирены – немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за информацией о движении вражеских целей в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

16:38, 9 марта

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

16:30, 9 марта

Группа БПЛА – в направлении Кривого Рога.

16:30, 9 марта

Продолжается угроза применения баллистического вооружения!

16:09, 9 марта

Угроза применения баллистического вооружения.

15:14, 9 марта

БПЛА из акватории Черного моря – курсом на Одесскую область.