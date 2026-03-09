Если в вашей области раздавались сирены – немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за информацией о движении вражеских целей в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Группа БПЛА – в направлении Кривого Рога. Продолжается угроза применения баллистического вооружения! Угроза применения баллистического вооружения. БПЛА из акватории Черного моря – курсом на Одесскую область.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Группа БПЛА – в направлении Кривого Рога.
Продолжается угроза применения баллистического вооружения!
Угроза применения баллистического вооружения.
БПЛА из акватории Черного моря – курсом на Одесскую область.