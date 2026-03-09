Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкує за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Триває загроза застосування балістичного озброєння!
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Група БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.
Триває загроза застосування балістичного озброєння!
Загроза застосування балістичного озброєння.
БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на Одещину.