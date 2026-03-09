Про кількість збитих цілей повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 9 березня ворог атакував українські регіони двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Орел,

Курськ,

Брянськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 120 із усіх застосованих дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, оборонці неба знищили 161 ворожий БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.



Цілі, які збила ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

Повітряні сили наголошують, що атака триває, адже в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – перебувайте в укриттях та подбайте про власну безпеку.

Де нещодавно лунали вибухи?