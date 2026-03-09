О количестве сбитых целей сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

В ночь на 9 марта враг атаковал украинские регионы двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ТОТ АР Крым, а также 197 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

Орел,

Курск,

Брянск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 120 из всех примененных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба уничтожили 161 вражеский БпЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, попадание двух ракет и 36 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.



Цели, которые сбила ПВО / Инфографика ВС ВСУ

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.

