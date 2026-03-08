Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, действительно ли Украина может столкнуться с дефицитом ракет ПВО. По его словам, последняя атака показала важную деталь в работе украинской обороны.

Украинская ПВО выдержала одну из самых масштабных атак

Последний российский удар был чрезвычайно масштабным. Россия применила сотни беспилотников и десятки ракет, однако украинская система противовоздушной обороны смогла перехватить большинство целей.

Масштаб – 480 дронов и 24 ракеты, из которых большинство было сбито. Наша система ПВО очень уверенно отработала,

– объяснил Нарожный.

Он отметил, что общий показатель перехвата превысил 90%. Такой результат, по его словам, является очень высоким даже для сложных воздушных целей.

Более 90% сбития – это очень много с любой точки зрения,

– подчеркнул он.

Эксперт также объяснил, что не все ракеты удается перехватить из-за географических особенностей фронта. В частности, Харьков расположен очень близко к границе, поэтому размещение систем Patriot в зоне, где продолжаются боевые действия, является крайне сложной задачей.

К сведению! 7 марта Россия применила аномально большое количество баллистических ракет, в частности "Искандер-М/С-400" и "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр". В ISW считают, что Кремль пытается воспользоваться дефицитом ракет для Patriot и усложнить их пополнение.

Может ли возникнуть дефицит ракет к системам Patriot?

Опасения относительно возможного дефицита ракет к системам ПВО периодически появляются после массированных атак. Однако, по его словам, пока нет оснований говорить о критической ситуации с запасами.

Теоретически дефицит может быть, но какой-то катастрофической ситуации даже близко нет,

– отметил Нарожный.

Он напомнил, что ракеты к системам Patriot производят уже несколько десятилетий. За это время в США накопили значительные запасы, ведь страна раньше не сталкивалась с необходимостью регулярно сбивать большое количество баллистических ракет.

Системы Patriot производятся еще с конца 70-х годов, и ежегодно изготавливалось примерно 500 – 600 ракет,

– объяснил он.

Значительная часть этих ракет длительное время просто хранилась на складах. Поэтому даже при активном использовании систем ПВО говорить о скором исчерпании запасов пока не приходится.

Может ли Украина уничтожать пусковые установки баллистических ракет?

Ключевой проблемой в борьбе с баллистическими ударами является не только перехват ракет, но и уничтожение самих пусковых установок. Прежде всего их нужно быстро обнаружить, ведь после запуска ракеты расчет сразу покидает позицию.

Вопрос номер один – это как их найти,

– отметил Нарожный.

Информацию о пусках Украина получает благодаря разведывательным возможностям союзников. Речь идет о спутниках, которые способны фиксировать перемещение техники и определять места запуска ракет.

У наших союзников есть огромное количество спутников. Они видят очень мелкие детали и могут определить, что это именно пусковая установка ракеты,

– пояснил он.

Даже после обнаружения такой установки уничтожить ее очень сложно. Для этого нужно чрезвычайно быстрое оружие, которое способно долететь до цели за несколько минут, поэтому самым эффективным средством противодействия остаются собственные баллистические ракеты.

Какие цели целесообразнее уничтожать украинскими ракетами?

Нарожный заметил, что даже если Украина получает возможность бить по пусковым установкам баллистических ракет, это не всегда самое эффективное использование дорогостоящего вооружения. По его словам, значительно важнее уничтожать стратегические цели, которые непосредственно влияют на способность России осуществлять удары.

Бить нашей баллистической ракетой по пустой установке Искандер М, даже если мы уничтожим экипаж, большого смысла нет,

– объяснил Нарожный.

Значительно эффективнее использовать такое оружие против складов с ракетами или российской авиации, которая применяет управляемые авиабомбы.

Такими ракетами надо бить по очень дорогостоящим целям – например, по арсеналам, где хранятся ракеты, или по самолетам, которые запускают управляемые авиабомбы,

– подчеркнул он.

Сами расчеты пусковых установок можно поражать более дешевыми средствами. В частности, для этого могут использоваться дроны или другие типы вооружения, когда экипажи находятся в местах дислокации.

