Крім атаки на лікарню, під атаку потрапили й інші населені пункти області. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Що відомо про наслідки обстрілу?
Російські війська 12 березня близько 10:00 обстріляли одну з лікарень у Херсоні. За даними влади, вибухові травми, контузії та уламкові поранення отримали 21-річний хлопець, 22-річна дівчина та 60-річний чоловік. Двом молодим постраждалим медики надали допомогу на місці та призначили амбулаторне лікування, тоді як 60-річного чоловіка госпіталізували.
Під обстріл потрапили й інші населені пункти області. Ще одна постраждала – 47-річна жителька селища Білозерка. Вона отримала поранення під час російського обстрілу населеного пункту близько 10:30. Жінку доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями нижніх кінцівок та струсом мозку.
Крім того, близько 11:40 російські військові обстріляли Зеленівку Херсонської громади. На подвір'ї приватного будинку поранення отримали 61-річний чоловік та 60-річна жінка.
У постраждалих діагностували уламкові поранення кінцівок, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Наразі вони перебувають під наглядом медиків, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Які ще міста потрапили нещодавно під російські обстріли?
Окупанти посеред дня 11 березня атакували Запоріжжя КАБами. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Відомо, що кількість постраждалих зросла до 12. Вони мають, зокрема, осколкові й різані рани, а також зазнали гострої реакції на стрес.
Херсон потрапив під обстріл й напередодні, 11 березня. Російські війська атакували маршрутку в Херсоні дроном з вибухівкою. Відомо про щонайменше 20 постраждалих.
Цього ж у Харкові пролунав вибух, спричинений ударом російського безпілотника "Шахед" по приватному сектору Шевченківського району. Двоє людей загинули та сім постраждали.