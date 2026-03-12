Крім атаки на лікарню, під атаку потрапили й інші населені пункти області. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Російські війська 12 березня близько 10:00 обстріляли одну з лікарень у Херсоні. За даними влади, вибухові травми, контузії та уламкові поранення отримали 21-річний хлопець, 22-річна дівчина та 60-річний чоловік. Двом молодим постраждалим медики надали допомогу на місці та призначили амбулаторне лікування, тоді як 60-річного чоловіка госпіталізували.

Під обстріл потрапили й інші населені пункти області. Ще одна постраждала – 47-річна жителька селища Білозерка. Вона отримала поранення під час російського обстрілу населеного пункту близько 10:30. Жінку доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями нижніх кінцівок та струсом мозку.

Крім того, близько 11:40 російські військові обстріляли Зеленівку Херсонської громади. На подвір'ї приватного будинку поранення отримали 61-річний чоловік та 60-річна жінка.

У постраждалих діагностували уламкові поранення кінцівок, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Наразі вони перебувають під наглядом медиків, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

