Про це повідомили в ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали 3 людей. Внаслідок атаки будівля лікарні зазнала часткових руйнувань, також на місці виникла пожежа.

До ліквідації наслідків залучили рятувальників, медиків ДСНС та офіцера-рятувальника громади. Вони надавали допомогу постраждалим, працюючи під постійною загрозою повторних ударів з боку окупантів.

Удар по лікарні на Харківщині / Фото ДСНС

У Львові внаслідок атаки дронів-камікадзе постраждали понад 30 людей. За даними очільника області Максима Козицького, удари припали на центр міста та Сихів, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

У Івано-Франківську внаслідок російської дронової атаки загинули двоє людей – нацгвардієць і його неповнолітня донька. Ще є поранені, зокрема дитина. За словами мера Руслан Марцінків, вибухова хвиля пошкодила міський і обласний пологові будинки та інші будівлі, однак завдяки укриттям серед пацієнтів медзакладів постраждалих немає.