Зранку 22 травня 2025 року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Страта українських воїнів

Під час наступу загарбники захопили у полон двох беззбройних захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, що 3 травня 2025 року росіяни стратили ще 3 українських воїнів.

Зазначається, що троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської територіальної громади Волноваського району.

Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Опісля ворог розстріляв українців з автоматичної зброї.