Окупанти отримали підозри. Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про ракетний удар по Сумах?

Українські правоохоронні органи встановили особи восьми офіцерів вищого командного складу ЗС Росії, причетних до ракетного удару по Сумах, завданого 13 квітня 2025 року – у Вербну неділю.

За даними слідства, по місту було випущено дві балістичні ракети "Іскандер-М" з території Курської та Воронезької областей Росії. Внаслідок атаки загинули 35 цивільних осіб, серед них двоє дітей, ще 125 людей, зокрема 22 дитини, отримали поранення. Також зруйновано та пошкоджено понад 70 будівель, серед яких об'єкти історичної спадщини, 36 транспортних засобів та автобуси.

Загальні матеріальні збитки оцінюють приблизно у 200 мільйонів гривень. Проведено 130 експертиз, за результатами яких встановлено ланцюг ухвалення рішень і відповідальних осіб. Серед них – офіцери, які віддавали накази на підготовку, координацію та безпосередні пуски ракет.

Хто був ініціатором жахливого обстрілу Сум?

У Службі безпеки України повідомили, ініціаторами обстрілу обласного центру були начальник штабу – перший заступник командувача об'єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС Росії, генерал-полковник Олексій Кім та його заступник – начальник розвідки полковник Василь Соловйов.

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займались посадовці Центру планування і координації вогневого ураження об'єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС Росії:

віцеадмірал Сергій Пінчук – начальник Центру – заступник командувача (з вогневого ураження);

– начальник Центру – заступник командувача (з вогневого ураження); полковник Олександр Кісєдобрєв – начальник ракетних військ і артилерії Центру;

– начальник ракетних військ і артилерії Центру; контрадмірал Олексій Пєтрушин – начальник центру управління розвідкою (вогневого ураження противника) Центру;

– начальник центру управління розвідкою (вогневого ураження противника) Центру; полковник Анатолій Городецький – начальник штабу Центру – заступник начальника ракетних військ і артилерії.

Безпосередньо віддали накази на здійснення пуску балістичних ракет з Курської та Воронезької областей:

полковник Роман Полушин – командир 448-ї ракетної бригади;

– командир 448-ї ракетної бригади; полковник Сергій Пономарьов – командир 112-ї ракетної бригади.

Усім восьми фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

