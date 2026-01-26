Що відомо про звинувачення глави авіакорпорації?
Справа стосується очільника ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" (структура держкорпорації "Ростех"), повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За версією слідства, з 2022 року очільник структури забезпечував стабільну роботу оборонного авіавиробництва та сприяв реалізації політики Росії у сфері військово-промислового комплексу.
Під його керівництвом підприємство здійснювало виробництво, ремонт і модернізацію військової та спеціальної авіаційної техніки, яку систематично застосовують під час атак України.
Йдеться, зокрема, про бойові та стратегічні літаки Су, МіГ, Ту, Іл, а також іншу авіаційну техніку військового призначення.
Що відомо про виробництво зброї в Росії?
У компанії "Туполєв", а саме великого виробника Ту-22М3, Ту-160 і Ту-214, відбулися кадрові зміни на тлі численних скарг від міноборони Росії. Компанія стикається з технологічними та виробничими обмеженнями, що впливають на програму модернізації та постачання літаків.
Росіяни випробовують ракети "Циркон" на українських об'єктах, адже вони не мають високоточного наведення і не використовуються масово. Ці ракети мають гіперзвуковий двигун, що дозволяє їм розвивати швидкість 8-9 махів, проте їх застосовують більше для психологічного тиску.
Росія планує використовувати проти України крилаті ракети "Новатор", які мають великий радіус дії. Українська ППО здатна протидіяти цим ракетам, використовуючи зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності або винищувачі.