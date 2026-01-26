Що відомо про звинувачення глави авіакорпорації?

Справа стосується очільника ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" (структура держкорпорації "Ростех"), повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За версією слідства, з 2022 року очільник структури забезпечував стабільну роботу оборонного авіавиробництва та сприяв реалізації політики Росії у сфері військово-промислового комплексу.

Під його керівництвом підприємство здійснювало виробництво, ремонт і модернізацію військової та спеціальної авіаційної техніки, яку систематично застосовують під час атак України.

Йдеться, зокрема, про бойові та стратегічні літаки Су, МіГ, Ту, Іл, а також іншу авіаційну техніку військового призначення.

Що відомо про виробництво зброї в Росії?