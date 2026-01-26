Что известно об обвинениях главы авиакорпорации?

Дело касается главы ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (структура госкорпорации "Ростех"), сообщает Офис Генерального прокурора.

По версии следствия, с 2022 года глава структуры обеспечивал стабильную работу оборонного авиапроизводства и способствовал реализации политики России в сфере военно-промышленного комплекса.

Под его руководством предприятие осуществляло производство, ремонт и модернизацию военной и специальной авиационной техники, которую систематически применяют во время атак Украины.

Речь идет, в частности, о боевых и стратегических самолетах Су, МиГ, Ту, Ил, а также другую авиационную технику военного назначения.

Что известно о производстве оружия в России?