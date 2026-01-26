Что известно об обвинениях главы авиакорпорации?
Дело касается главы ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (структура госкорпорации "Ростех"), сообщает Офис Генерального прокурора.
По версии следствия, с 2022 года глава структуры обеспечивал стабильную работу оборонного авиапроизводства и способствовал реализации политики России в сфере военно-промышленного комплекса.
Под его руководством предприятие осуществляло производство, ремонт и модернизацию военной и специальной авиационной техники, которую систематически применяют во время атак Украины.
Речь идет, в частности, о боевых и стратегических самолетах Су, МиГ, Ту, Ил, а также другую авиационную технику военного назначения.
Что известно о производстве оружия в России?
У компании "Туполев", а именно крупного производителя Ту-22М3, Ту-160 и Ту-214, произошли кадровые изменения на фоне многочисленных жалоб от минобороны России. Компания сталкивается с технологическими и производственными ограничениями, влияющими на программу модернизации и поставки самолетов.
Россияне испытывают ракеты "Циркон" на украинских объектах, ведь они не имеют высокоточного наведения и не используются массово. Эти ракеты имеют гиперзвуковой двигатель, что позволяет им развивать скорость 8-9 махов, однако их применяют больше для психологического давления.
Россия планирует использовать против Украины крылатые ракеты "Новатор", которые имеют большой радиус действия. Украинская ПВО способна противодействовать этим ракетам, используя зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности или истребители.