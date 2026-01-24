Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив преимущества и недостатки российских ракет "Циркон". Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне ночью 24 января ударили по украинской территории двумя противокорабельными ракетами 3М22 "Циркон", выпустив их из оккупированного Крыма.

К теме Под ударами Киев и еще 4 области: ночью Россия запустила более 375 дронов и 21 ракету

В чем опасность "Циркона"?

Свитан отметил, что россияне используют технологию прямоточного воздушного двигателя более полусотни лет и она применялась на различных типах ракет.

А вот гиперзвуковой прямоточный двигатель, который установлен на "Цирконе", – это очень большая проблема. Ведь поддерживать горение, реактивную струю на гиперзвуковых скоростях очень сложно. Россияне долго возились с гиперзвуковым двигателем, который на больших высотах может развивать скорость примерно 8 – 9 махов,

– объяснил военный эксперт.

На боевое дежурство ракета "Циркон" стала у россиян недавно. Также еще нельзя говорить, как заметил полковник ВСУ в запасе, что они выпускают серийные партии этих ракет.

"Еще идут серьезные испытания, предсерийные, потому что ракета еще сырая по механизму запуска. Пускают их преимущественно с кораблей, которые оборудованы пусковыми установками. Также система наведения у нее такая, чтобы работать по кораблям, по несущим группам", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Эксперт по авиации Константин Криволап предположил, что использование ракеты "Циркон" по Киеву является нелогичным, ведь это – противокорабельная ракета. Однако, по его мнению, одна из причин, почему враг применил это оружие, заключается в том, что у него дефицит, в частности, баллистических ракет. Поэтому противник запускает то, что имеет в наличии, даже "если это вооружение создавали под другие задачи".

"Циркон" не имеет высокоточного наведения, и на таких скоростях оно и невозможно. Поэтому с точки зрения применения по точечному объекту является неэффективной. Однако россияне используют, по мнению военного эксперта, ее или для психологического давления, когда проходят переговоры. Или, вероятно, до сих пор идут серьезные испытания, и "Цирконы" проверяют по некоторым позициям.

Почему враг применяет "Цирконы" не массово?

"Для того чтобы эту ракету не тратить на полигоне, враг пытается ее испытать на объектах в Украине, готовясь к этому. Объект, по которому летела ракета "Циркон", находится под прицелом российских спецслужб", – подчеркнул Роман Свитан.

Рядом с ними обязательно должны были "висеть" разведывательные беспилотники. И украинским спецслужбам, как заметил он, надо обратить внимание именно на то место, потому что россиянам необходима обратная связь для корректировки дальнейших действий. И они будут привлекать всех их агентов внутри Украины для осуществления фото и видеоподтверждения.

Эти ракеты, по мнению полковника ВСУ в запасе, применяют по одной, а не бьют ими залпом, массированно, ведь россияне пока доводят "Циркон" до толку. Потому что эта ракета не точная и не попадает туда, куда должна попасть. Однако она и не может попасть точно в цель, потому что это с технической точки зрения практически невозможно.

Что известно об массированной атаке 24 января?