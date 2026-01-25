Так, замість 76-річного Олександра Бобришева компанію очолив 37-річний Юрій Амбросімов, який раніше відповідав за фінанси та економіку. Показово, що ця ротація відбулася менш ніж за рік після попередніх кадрових змін у 2024 році, пише Defense Express.

У яких проблемах "захлинається" один з найбільших виробників літаків Росії?

Ця подія привертає увагу насамперед тому, що "Туполев" є виробником і розробником ключових для Росії типів стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС.

Окрім цього, компанія випускає пасажирські Ту-214, які в Росії дедалі частіше розглядають як платформу подвійного призначення – зокрема після ідей пропагандистів адаптувати їх під носії крилатих ракет Х-101 та Х-22.

Основним виробничим майданчиком "Туполева" є Казанський авіаційний завод. Саме там виготовляють Ту-214, збирають Ту-160М із радянських заготовок у межах програми так званого "відтворення", а також проводять модернізацію Ту-22М3 до версії Ту-22М3М.

Однією з головних причин зміни керівництва стали претензії з боку міністерства оборони Росії через зрив оборонних контрактів.

У травні 2025 року Арбітражний суд Москви задовольнив позов військового відомства та зобов'язав "Туполев" виплатити 3 мільярдів рублів за невиконані зобов'язання. Ще один позов на суму близько 0,9 мільярда рублів було подано в червні 2024 року.

Друга серйозна проблема – провал контрактів на постачання Ту-214, зокрема для цивільних замовників. Це призвело до нових судових претензій. Зокрема, компанія "Татнефть" намагається стягнути з "Туполева" 6,2 мільярда рублів за літаки, які так і не були поставлені.

Якщо зіставити суми судових позовів із реальною вартістю авіатехніки, стає зрозуміло, що йдеться радше про зрив окремих робіт, а не повноцінного виробництва літаків.

Для прикладу, один Ту-160М оцінюється у 15 – 16 мільярда рублів, а модернізація Ту-95МС коштує від 3,8 до 5,3 мільярда рублів за літак. Тобто сукупні претензії міноборони Росії у розмірі майже 4 мільярди рублів можуть покрити хіба що ремонт одного борта.

Водночас проблеми значно глибші.

У 2025 році стратегічна авіація Росія мала отримати чотири Ту-160М, зібрані ще у 2022 – 2023 роках. Однак на початку 2026 року військовим передали лише два літаки, без пояснення причин затримки.

Програма модернізації Ту-22М3М також фактично провалена: за багато років було оновлено лише два літаки, попри заяви про плани модернізувати до 30 машин.

Не краща ситуація і з Ту-214. У 2023 році планували поставити три літаки – не передали жодного. У 2024-му з десяти запланованих замовникам надійшов лише один. Варто враховувати, що виробництво Ту-214 на підприємстві, де паралельно займаються стратегічними бомбардувальниками, може виконувати роль фінансової "ширми" для оборонних програм. Тому офіційні цифри щодо випуску цих лайнерів варто сприймати з великою часткою скепсису.

Загалом результати в сегменті стратегічної авіації свідчать про серйозні технологічні та виробничі обмеження російського ВПК. На цьому тлі регулярні кадрові перестановки на ключових підприємствах видаються не вирішенням проблем, а радше спробою замаскувати системну кризу галузі.

