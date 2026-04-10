Оккупанты получили подозрения. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о ракетном ударе по Сумах?

Украинские правоохранительные органы установили личности восьми офицеров высшего командного состава ВС России, причастных к ракетному удару по Сумах, нанесенного 13 апреля 2025 года – в Вербное воскресенье.

По данным следствия, по городу были выпущены две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Курской и Воронежской областей России. В результате атаки погибли 35 гражданских лиц, среди них двое детей, еще 125 человек, в том числе 22 ребенка, получили ранения. Также разрушено и повреждено более 70 зданий, среди которых объекты исторического наследия, 36 транспортных средств и автобусы.

Общие материальные убытки оцениваются примерно в 200 миллионов гривен. Проведено 130 экспертиз, по результатам которых установлена цепь принятия решений и ответственных лиц. Среди них – офицеры, которые отдавали приказы на подготовку, координацию и непосредственные пуски ракет.

Кто был инициатором ужасного обстрела Сум?

В Службе безопасности Украины сообщили, инициаторами обстрела областного центра были начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС России, генерал-полковник Алексей Ким и его заместитель – начальник разведки полковник Василий Соловьев.

По приказу Кима подготовкой ракетного удара занимались должностные лица Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС России:

вице-адмирал Сергей Пинчук – начальник Центра – заместитель командующего (по огневому поражению);

– начальник Центра – заместитель командующего (по огневому поражению); полковник Александр Киседобрев – начальник ракетных войск и артиллерии Центра;

– начальник ракетных войск и артиллерии Центра; контр-адмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой (огневого поражения противника) Центра;

– начальник центра управления разведкой (огневого поражения противника) Центра; полковник Анатолий Городецкий – начальник штаба Центра – заместитель начальника ракетных войск и артиллерии.

Непосредственно отдали приказы на осуществление пуска баллистических ракет из Курской и Воронежской областей:

полковник Роман Полушин – командир 448-й ракетной бригады;

– командир 448-й ракетной бригады; полковник Сергей Пономарев – командир 112-й ракетной бригады.

Всем восьми фигурантам заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей.

