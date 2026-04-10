Оккупанты получили подозрения. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Что известно о ракетном ударе по Сумах?
Украинские правоохранительные органы установили личности восьми офицеров высшего командного состава ВС России, причастных к ракетному удару по Сумах, нанесенного 13 апреля 2025 года – в Вербное воскресенье.
По данным следствия, по городу были выпущены две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Курской и Воронежской областей России. В результате атаки погибли 35 гражданских лиц, среди них двое детей, еще 125 человек, в том числе 22 ребенка, получили ранения. Также разрушено и повреждено более 70 зданий, среди которых объекты исторического наследия, 36 транспортных средств и автобусы.
Общие материальные убытки оцениваются примерно в 200 миллионов гривен. Проведено 130 экспертиз, по результатам которых установлена цепь принятия решений и ответственных лиц. Среди них – офицеры, которые отдавали приказы на подготовку, координацию и непосредственные пуски ракет.
Кто был инициатором ужасного обстрела Сум?
В Службе безопасности Украины сообщили, инициаторами обстрела областного центра были начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС России, генерал-полковник Алексей Ким и его заместитель – начальник разведки полковник Василий Соловьев.
По приказу Кима подготовкой ракетного удара занимались должностные лица Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС России:
- вице-адмирал Сергей Пинчук – начальник Центра – заместитель командующего (по огневому поражению);
- полковник Александр Киседобрев – начальник ракетных войск и артиллерии Центра;
- контр-адмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой (огневого поражения противника) Центра;
- полковник Анатолий Городецкий – начальник штаба Центра – заместитель начальника ракетных войск и артиллерии.
Непосредственно отдали приказы на осуществление пуска баллистических ракет из Курской и Воронежской областей:
- полковник Роман Полушин – командир 448-й ракетной бригады;
- полковник Сергей Пономарев – командир 112-й ракетной бригады.
Всем восьми фигурантам заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей.
Что известно о других случаях, когда смогли идентифицировать россиян причастных к атакам на украинские города?
Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генерал-майору Сергею Кувалдину за организацию ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года, после которого он получил повышение до командующего дальней авиации России. Кувалдина подозревают в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.
В суд направили обвинительный акт против руководителя "Объединенной авиастроительной корпорации" России за производство самолетов для войны против Украины. Предприятие под его руководством изготавливало и модернизировало военные самолеты, которые использовались для атак на Украину.