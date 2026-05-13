Як розповіли у Генштабі, цей воєнний злочин загарбники скоїли 12 травня 2026 року.

Що відомо про наругу над тілами українських бійців на Запоріжжі?

Того дня військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку влаштувала інфільтрована група противника. На жаль, в ході бою двоє українських воїнів загинули.

Тоді командир російського підрозділу віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів.

Як стало відомо з радіоперехоплення, командир наказав відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловив готовність виконати такий наказ.

Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності,

– наголосили у Генштабі.

Там заявили, що підрозділ, військовослужбовці вчинили звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими.

"Винні обов'язково будуть покарані. Відплата неминуча для кожного, хто брав участь у цьому звірстві", – пообіцяли у Генштабі.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на жорстокий вчинок росіян.

Наруга над тілами полеглих воїнів є черговим підтвердженням системної жорстокості росіян і грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права,

– заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Лубінець повідомив, що вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. "Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні – понести найсуворіше покарання", – наголосив омбудсман.

Страта українських військовополонених і наруга над тілами – поширена практика окупантів

На жаль, новини про жорстокі страти українських військовополонених і наругу над тілами з'являються часто.

Воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює, що розстріли українських військовополонених російськими окупантами, мають системний характер.

Експерт виділяє дві головні причини цих злочинів.

По-перше, це спроба залякування. Російські військові демонструють українським захисникам, що полон не гарантує виживання. Таким чином вони прагнуть психологічно тиснути на Сили оборони України, щоб змусити їх залишати позиції ще до бою.

По-друге, це спроба провокації. За словами Коваленка, окупанти можуть розраховувати на те, що у відповідь Україна почне мститися, що дозволить Росії звинуватити її у воєнних злочинах і використати це на міжнародному рівні, зокрема в ООН, для дискредитації.