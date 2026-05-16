На левом берегу Оскола – более сложная ситуация. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 каналу, что оккупанты очень активно пытаются продвигаться и использовать БПЛА, проводить инфильтрационные мероприятия, однако наши бойцы держат ситуацию под контролем.

Читайте также ВСУ освободили Отрадное на Харьковщине: Трегубов рассказал о ситуации на направлении

Что сейчас происходит возле Купянска?

Виктор Трегубов отметил, что захватчики не проводят механизированных штурмов. В то же время артиллерию применяют параллельно с БПЛА как украинские, так и российские военные. Говорится о комбинированном огне, когда надо внести определенный хаос на позиции врага. Также россияне применяют КАБы.

В основном больше инфильтрации, но здесь ничего нового. У нас нет таких посадок, деревьев, чтобы они могли эффективно прикрыть атаку большого количества бронетехники. Высокая насыщенность фронта БПЛА с обеих сторон. Даже в условиях зеленки все видно. Если человек еще пролезет, то о бронетехнике не говорится,

– пояснил спикер.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По его словам, россияне продолжают свое наступление. Враг собрал ресурсы в феврале – марте и сейчас пытается активно их использовать на поле боя.

Обратите внимание! Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" сказал, чего ждать от россиян летом. По его словам, летнее наступление России не будет таким, как раньше, ведь сейчас на поле боя господствуют дроны. Поэтому массированных атак бронетехникой не будет, ведь в большинстве случаев любая техника на поле боя не "проживет" и нескольких часов. Враг атакует небольшими пехотными группами.

Какова ситуация на Купянском направлении?

В ISW отметили, что на Купянском направлении российские силы применяют тактику малых штурмовых групп и инфильтрационных действий. Оккупанты делают попытки проникать в украинские позиции. Ряд российских источников заявлял об отдельных продвижениях, однако большинство этих данных не имеют подтверждения.

Россияне снова мечтают о Купянске. По данным карты DeepState, оккупационные войска пытаются захватить Купянск несмотря на предыдущие поражения и снова давят с севера. На прошлой неделе захватчикам даже удалось продвинуться в районе села Синьковка в сторону северных окраин Купянска. В то же время город еще не зачищен полностью после осенне-зимней операции Сил обороны.