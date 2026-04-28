Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів 24 Каналу, що зараз багато говорять про літній наступ ворога. Але не варто очікувати, що це будуть масовані атаки бронетехнікою. Все змінилося.

Чого очікувати далі на фронті?

За словами "Флеша", будь-яка техніка на полі бою зазвичай не "проживе" і кількох годин. Тому ворог атакує невеликими піхотними групами. Але Сили оборони успішно їх знищують.

Якщо ворог посилить атаки на полі бою, то наші хлопці на дронах теж швидко їх знищать. У нас достатньо багато пілотів. Зараз трохи інша війна, ніж раніше. І ми маємо, чим тримати фронт,

– зазначив "Флеш".

Зверніть увагу! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів, що окупанти готуються до посилення наступальних дій на фронті. Зараз ворог все активніше переміщує піхоту ближче до лінії зіткнення.

На його думку, зараз в медійному просторі надто багато песимізму. Серед усього це є наслідком роботи російських ботів, які намагаються розхитати суспільство. Звісно, ситуація непроста, але потрібно триматися.

Я розумію, що це боляче для всіх. Але маємо триматися усією країною. У нас немає іншого варіанту. Або ми будемо знищені усією країною, або ми вистоїмо. Я теж зараз пережив особисту трагедію з моєю родиною. Я будував свій дім 25 років тому своїми роками. Його знищили. Але це війна,

– сказав "Флеш".

Які втрати Росії на війні проти України?

Станом на 28 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 327 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11892 російських танки, 24483 бойових броньованих машин, 40771 артилерійську систему, 1755 РСЗВ тощо.

З кінця 2025 року російський наступ в Україні почав сповільнюватися. В лютому 2026 на фронті фіксували найнижчі показники просування ворога. А за березень Росія взагалі не здобула жодних територіальних досягнень.

Сили оборони успішно атакували з окупантами на околицях Донецька. Дрони вже долітають і в глибокий тил ворога.