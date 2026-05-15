Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде в Україні?

Синоптики повідомили, що лише удень у західній частині країни можливі опади у вигляді короткочасних дощів та подекуди граду. Також такі умови супроводжуватимуться грозами і шквалами від 15 до 20 метрів за секунду.

Здебільшого в інших областях вітер рухатиметься південним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень – від 18 до 23 градусів тепла.

Якою буде погода у Києві та області?

У Києві та області також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі в області коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла.

Натомість удень повітря прогріється до 18 – 23 градусів тепла. У столиці вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, удень стовпчики термометрів зростуть і покажуть в діапазоні близько від 21 до 23 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +21...+23;

Ужгород +20...+22;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +20...+22;

Вінниця +20...+22;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +20...+22;

Суми +20...+22;

Полтава +20...+22;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +20...+22;

Харків +20...+22;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +21...+23.



Прогноз погоди в Україні на 16 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Якої погоди чекати?

Нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили, що з наступного тижня на території Україні розпочнеться нове потепління, нічні і денні максимуми зростуть. Водночас найближчими днями подекуди ще утримаються опади.

Віталій Постригань повідомляв, що щонайменше до 20 травня повного припинення дощів по території України радше за все не буде. Відомо, що найближчими днями дощі можливі, зокрема, у західній і східній частинах.

До слова, нагадаємо, що минулої доби синоптики попереджали жителів Волинської, Рівненської, Львівської та Вінницької областей про можливі зниження до заморозків. Зауважимо, що таке явище наразі є нормою.