Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в Украине?

Синоптики сообщили, что только днем в западной части страны возможны осадки в виде кратковременных дождей и местами града. Также такие условия будут сопровождаться грозами и шквалами от 15 до 20 метров в секунду.

В основном в других областях ветер будет двигаться южным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем – от 18 до 23 градусов тепла.

Какой будет погода в Киеве и области?

В Киеве и области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.

Зато днем воздух прогреется до 18 – 23 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла, днем столбики термометров вырастут и покажут в диапазоне около от 21 до 23 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +21...+23;

Ужгород +20...+22;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +20...+22;

Винница +20...+22;

Одесса +20...+22;

Николаев +20...+22;

Херсон +20...+22;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +20...+22;

Харьков +20...+22;

Донецк +20...+22;

Луганск +21...+23.



Прогноз погоды в Украине на 16 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какой погоды ждать?

Недавно в Укргидрометцентре сообщили, что со следующей недели на территории Украины начнется новое потепление, ночные и дневные максимумы вырастут. В то же время в ближайшие дни местами еще сохранятся осадки.

Виталий Постригань сообщал, что по меньшей мере до 20 мая полного прекращения дождей по территории Украины скорее всего не будет. Известно, что в ближайшие дни дожди возможны, в частности, в западной и восточной частях.

К слову, напомним, что за прошедшие сутки синоптики предупреждали жителей Волынской, Ровенской, Львовской и Винницкой областей о возможном снижении до заморозков. Заметим, что такое явление сейчас является нормой.