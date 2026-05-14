Известно, что ночные заморозки прогнозируются в ночь на 15 декабря на Винницкой области, Львовской области, Ровенской области и Волыни. Об этом говорится в сообщениях местных Укргидрометцентров.

В каких регионах прогнозируют заморозки?

В западных регионах Украины фиксируется контрастная майская погода с ночными заморозками на почве и значительным дневным потеплением.

На Винницкой области ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, однако местами на почве возможны заморозки до 0...-2 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +18...+23 градусов.

На Волыни и в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит +5...+7 градусов, днем +20...+22 градусов. По области ночью +3...+8 градусов, местами на поверхности почвы также возможны заморозки 0...-3 градусов.

На Ровенской области прогнозируют переменную облачность, без осадков, местами туман в ночные и утренние часы. Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 градусов, а на почве возможны заморозки до -2 градусов. Днем ожидается +18...+23 градусов.

На Львовской области 15 мая будет облачно с прояснениями. Вечером местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью составит +1...+6 градусов, а местами заморозки на почве и в воздухе 0...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Во Львове ночью ожидается +2...+4 градусов с заморозками на почве до -2 градусов, днем +19...+21 градусов.

Редкость ли ночные заморозки в мае?

Ночные заморозки в мае – это вполне нормальное явление для климата Украины и часть естественного перехода от весны к лету. Опасный период заморозков обычно длится до середины мая, хотя в отдельные годы снижение температуры на почве может фиксироваться даже в конце месяца.

К слову, представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для 24 Канала рассказала, что в первой декаде мая в Украине царила более теплая воздушная масса, поэтому ночная и дневная температура значительно повысилась. Однако, сейчас активизировались циклоны, которые принесут непогоду и снижение температуры.

Такие похолодания возникают из-за вторжения арктического воздуха из северных широт, влияние антициклонов с ясной и сухой погодой, а также ночное радиационное выхолаживание, когда поверхность почвы быстро теряет тепло. В результате температура у земли может опускаться до 0 градусов и ниже, даже если на высоте двух метров остается плюсовая температура.

Чаще всего майские заморозки наблюдаются в северных, западных, центральных и восточных регионах Украины, тогда как на юге они случаются реже и преимущественно только на поверхности почвы. Наибольший риск обычно приходится на первую половину мая, после чего погодные условия постепенно стабилизируются.

Несмотря на сезонность, такие заморозки могут быть опасными для сельского хозяйства. Даже кратковременное снижение температуры до 0...-3 градусов способно повредить молодые всходы, рассаду и цвет плодовых деревьев, поэтому аграриям советуют заранее учитывать такие риски и использовать защитные методы.

Какая будет погода будет в ближайшее время в Украине?

В пятницу, 15 мая, в Украине прогнозируют кратковременные дожди в ряде областей. Температура воздуха днем будет колебаться от 17 до 22 градусов на большей части территории.

Уже на следующей неделе воздух может разогреться до 27 градусов тепла. Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит предупредил, что в Киеве и области температура повысится до 20 градусов тепла примерно 15 – 16 мая.