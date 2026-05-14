Відомо, що нічні заморозки прогнозуються у ніч на 15 грудня на Вінниччині, Львівщині, Рівненщині та Волині. Про це йдеться в повідомленнях місцевих Укргідрометцентрів.

Дивіться також Де в Україні будуть дощі: прогноз погоди на 15 травня

У яких регіонах прогнозують заморозки?

У західних регіонах України фіксується контрастна травнева погода з нічними заморозками на ґрунті та значним денним потеплінням.

На Вінниччині вночі температура повітря становитиме +2…+7 градусів, однак місцями на ґрунті можливі заморозки до 0…-2 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23 градусів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

На Волині та в обласному центрі очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме +5…+7 градусів, вдень +20…+22 градусів. По області вночі +3…+8 градусів, місцями на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0…-3 градусів.

На Рівненщині прогнозують мінливу хмарність, без опадів, місцями туман у нічні та ранкові години. Вночі температура повітря опуститься до +1…+6 градусів, а на ґрунті можливі заморозки до -2 градусів. Вдень очікується +18…+23 градусів.

На Львівщині 15 травня буде хмарно з проясненнями. Ввечері місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, а подекуди заморозки на ґрунті та в повітрі 0…-2 градусів. Вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів. У Львові вночі очікується +2…+4 градусів із заморозками на ґрунті до -2 градусів, вдень +19…+21 градусів.

Чи рідкість нічні заморозки в травні?

Нічні заморозки у травні – це цілком нормальне явище для клімату України і частина природного переходу від весни до літа. Небезпечний період заморозків зазвичай триває до середини травня, хоча в окремі роки зниження температури на ґрунті може фіксуватися навіть наприкінці місяця.

До слова, представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі для 24 Каналу розповіла, що у першій декаді травня в Україні панувала тепліша повітряна маса, тому нічна та денна температура значно підвищилася. Проте, зараз активізувалися циклони, які принесуть негоду та зниження температури.

Такі похолодання виникають через вторгнення арктичного повітря з північних широт, вплив антициклонів із ясною та сухою погодою, а також нічне радіаційне вихолодження, коли поверхня ґрунту швидко втрачає тепло. У результаті температура біля землі може опускатися до 0 градусів і нижче, навіть якщо на висоті двох метрів залишається плюсова температура.

Найчастіше травневі заморозки спостерігаються у північних, західних, центральних і східних регіонах України, тоді як на півдні вони трапляються рідше і переважно лише на поверхні ґрунту. Найбільший ризик зазвичай припадає на першу половину травня, після чого погодні умови поступово стабілізуються.

Попри сезонність, такі заморозки можуть бути небезпечними для сільського господарства. Навіть короткочасне зниження температури до 0…-3 градусів здатне пошкодити молоді сходи, розсаду та цвіт плодових дерев, тому аграріям радять заздалегідь враховувати такі ризики та використовувати захисні методи.

Яка буде погода буде найближчим часом в Україні?

У п'ятницю, 15 травня, в Україні прогнозують короткочасні дощі в низці областей. Температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 22 градусів на більшій частині території.

Вже наступного тижня повітря може розігрітися до 27 градусів тепла. Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт попередив, що у Києві та області температура підвищиться до 20 градусів тепла приблизно 15 – 16 травня.