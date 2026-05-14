Такую информацию недавно обнародовал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в фейсбуке.

Смотрите также Значительные дожди, а иногда грозы: какой будет погода в Украине 14 мая

Закончатся ли дожди?

Синоптик рассказал, что в течение 14 и 15 апреля сохранится неустойчивая погода на фоне пониженного атмосферного давления, в частности в Черкасской области. По его словам, это приведет к осадкам в виде незначительных кратковременных дождей.

Виталий Постригань сообщил, что температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла. Зато в течение дневного времени столбики термометров повысятся и будут показывать от 17 до 19 градусов тепла.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По предварительным прогностическим оценкам, рассчитывать на устойчивую, сухую погоду как минимум до 20 мая не стоит... Весенние дожди благодатные и необходимые,

– написал он.

Где ждать осадков?

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в период с 15 по 16 мая кратковременные дожди и грозы накроют восточные и западные регионы страны. В частности, 15 мая осадки возможны также в северо-восточной части.

Согласно обнародованной информации, в течение 17 мая неустойчивая погода местами сохранится на Левобережье. В то же время в остальных регионах в течение этого периода существенных осадков синоптики пока не прогнозируют.

Какие температуры будут в ближайшие дни?

По данным синоптиков, в течение следующих трех суток температура воздуха на территории Украины ночью составит от 6 до 13 градусов тепла. Зато днем показатели вырастут и будут колебаться от 17 до 24 градусов тепла.

Несколько более прохладные условия специалисты прогнозируют в Карпатах и в северо-восточной части страны в течение 15 мая. Там днем столбики термометров будут ниже и будут показывать всего от 14 до 19 градусов тепла.

Что прогнозировали синоптики ранее?

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что несколько положительные изменения в погоде стоит ожидать уже на следующей неделе. Тогда дневные максимумы ощутимо возрастут, местами прогнозируют до 27 градусов тепла.

В целом в большинстве областей Украины в ближайшие дни ожидается дождливая погода. В части регионов синоптики прогнозируют ливневые дожди, которые местами будут идти с грозами. Также ранее предупреждали о сильных шквалах.

Кстати, ранее метеорологи и климатологи предупреждали о возможном формировании сильного Эль-Ниньо во второй половине 2026 года. Сообщали, что явление может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.