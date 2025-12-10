Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Тернополяне".
Что известно о жертвах атаки?
Россия ударила по многоэтажке на улице Стуса в Тернополе 19 ноября. Там обнаружили еще двух погибших. Как сообщила депутат Тернопольского районного совета Светлана Гуменная, жертвами стали 4-летняя София Попик и ее 35-летняя мама Татьяна Попик. Ранее они считались без вести пропавшими.
Девочку сразу узнал ее отец. В то же время визуально идентифицировать тело женщины 35 лет было невозможно. Только ДНК-экспертиза от 8 декабря подтвердила, что погибшая является мамой Софии.
Напомним, что погибшему ребенку только в августе исполнилось 4 года. Ее мама Татьяна была главным специалистом финансово-хозяйственного отдела Департамента капитального строительства Тернопольской ОВА.
В результате атаки также погибла бабушка Софии – 54-летняя Галина Мацькив
Как пишет издание, по состоянию на 9 декабря в списке пропавших без вести оставались еще трое взрослых. Общее количество погибших в результате того российского удара достигло 38 человек.
Чья судьба до сих пор неизвестна?
Пропавшими без вести также остаются Нина и ее 28-летний сын Павел Дячун. Мужчина вернулся со службы под Покровском, чтобы ухаживать за парализованным после инсульта отцом и помогать матери.
Также неизвестна судьба 82-летней Валентины Гриняк. Она была педагогом и, как вспоминал ее правнук, жила на шестом этаже того дома с 1982 года.
Напомним, спасательные работы на месте удара продолжались 4 суток.