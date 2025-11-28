Дівчинка боролася за життя 9 днів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "20 хвилин".
Як Тернопіль прощається з Адріаною Унольт?
Попрощатися з вбитою Росією дитиною прийшли десятки людей, зокрема багато дітей і підлітків.
Усі несли Андріані квіти та іграшки.
Сьогодні тут зі своєї фотографії вона кожного з нас ще раз вітає своєю теплою усмішкою... Усвідомлення, що її відтепер немає з нами, має кожного із нас надихати та пригадувати, чим вона жила, про що мріяла, чого прагнула. І бути її руками, її серцем, її ногами, її вустами тут, серед друзів, серед тих, кого у рідному місці любила,
– сказали священники під час панахиди.
Чин похорону звершать 29 листопада о 10:20.
"Ця втрата стала болем для всієї нашої шкільної родини. Адріана була світлою, доброю дитиною, яку любили й цінували однокласники та вчителі. Її веселі очі та усмішка назавжди залишаться в нашій пам'яті. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Разом з вами сумуємо та збережемо світлу пам'ять про неї", – писали у рідній школі дівчинки.
Прощання з Адріаною Унольт: дивіться відео
Що відомо про Адріану Унольт?
Дівчинка померла 27 листопада у лікарні Львова. Під час російської атаки вона отримала тяжкі травми.
Її мама, Олена Унольт, загинула на місці. Окрім Адріани, у сім'ї також постраждала інша донька, 10-класниця Єву, а також бабуся дівчаток – заслужена артистка України Людмила Червінська.
Їхня квартира була у будинку, який розташований поряд із тим, куди влучила російська ракета. Під час атаки мама з дівчатками бігли в найближче укриття, але потрапили під вибухову хвилю.
Загалом відомо про 35 жертв цієї атаки, зокрема 7 дітей. Досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб, у тому числі 1 дитина.