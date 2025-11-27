Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає 24 Канал.

Що відомо про ще одну жертву російського обстрілу Тернополя?

За життя Адріани медики боролися 9 днів.

Мати дівчинки Олена Унольт також загинула внаслідок ворожої атаки, її рідна сестра Єва досі в лікарні.

Так, кількість загиблих через удар росіян по Тернополю зросла до 35.

Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, – поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни,

– написав Сергій Надал.

Нагадаємо, рано вранці 19 листопада російська армія вдарила ракетами та дронами по Тернополю. Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура.

