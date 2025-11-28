Девочка боролась за жизнь 9 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".
Как Тернополь прощается с Адрианой Унольт?
Проститься с убитым Россией ребенком пришли десятки людей, в частности много детей и подростков.
Все несли Андриане цветы и игрушки.
Сегодня здесь со своей фотографии она каждого из нас еще раз приветствует своей теплой улыбкой... Осознание, что ее отныне нет с нами, должно каждого из нас вдохновлять и вспоминать, чем она жила, о чем мечтала, чего стремилась. И быть ее руками, ее сердцем, ее ногами, ее устами здесь, среди друзей, среди тех, кого в родном месте любила,
– сказали священники во время панихиды.
Чин похорон совершат 29 ноября в 10:20.
"Эта потеря стала болью для всей нашей школьной семьи. Адриана была светлым, добрым ребенком, которого любили и ценили одноклассники и учителя. Ее веселые глаза и улыбка навсегда останутся в нашей памяти. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вместе с вами скорбим и сохраним светлую память о ней", – писали в родной школе девочки.
Прощание с Адрианой Унольт: смотрите видео
Что известно об Адриане Унольт?
Девочка умерла 27 ноября в больнице Львова. Во время российской атаки она получила тяжелые травмы.
Ее мама, Елена Унольт, погибла на месте. Кроме Адрианы, в семье также пострадала другая дочь, 10-классница Ева, а также бабушка девочек – заслуженная артистка Украины Людмила Червинская.
Их квартира была в доме, который расположен рядом с тем, куда попала российская ракета. Во время атаки мама с девочками бежали в ближайшее укрытие, но попали под взрывную волну.
В общем известно о 35 жертвах этой атаки, в том числе 7 детей. До сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек, в том числе 1 ребенок.