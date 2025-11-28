Девочка боролась за жизнь 9 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

Как Тернополь прощается с Адрианой Унольт?

Проститься с убитым Россией ребенком пришли десятки людей, в частности много детей и подростков.

Все несли Андриане цветы и игрушки.

Сегодня здесь со своей фотографии она каждого из нас еще раз приветствует своей теплой улыбкой... Осознание, что ее отныне нет с нами, должно каждого из нас вдохновлять и вспоминать, чем она жила, о чем мечтала, чего стремилась. И быть ее руками, ее сердцем, ее ногами, ее устами здесь, среди друзей, среди тех, кого в родном месте любила,

– сказали священники во время панихиды.

Чин похорон совершат 29 ноября в 10:20.

"Эта потеря стала болью для всей нашей школьной семьи. Адриана была светлым, добрым ребенком, которого любили и ценили одноклассники и учителя. Ее веселые глаза и улыбка навсегда останутся в нашей памяти. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вместе с вами скорбим и сохраним светлую память о ней", – писали в родной школе девочки.

Что известно об Адриане Унольт?