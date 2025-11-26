Женщина рассказала, что пережила во время российского удара, а также как оправляется после атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет Суспильного.

Как Татьяна Хабибуллина пережила российскую атаку на Тернополь?

Татьяна Хабибуллина одна из жителей 9-этажного дома на улице 15-го апреля в Тернополе, которым удалось спастись после прилета. Женщина – переселенка из Днепропетровской области, переехавшая в Тернополь, чтобы не было слышно взрывов.

Квартира Татьяны расположена на втором этаже дома. В результате пожара все вещи сгорели. Женщина рассказывает, температура огня была настолько высокой, что покрутило даже железную кровать, которая стояла в комнате.

В доме она была вместе с восьмилетней дочерью Софией, мужем и мамой. Все они хотели спуститься в укрытие, однако не успели, потому что раздался взрыв.

Я допиваю кофе, только поднимаюсь со стула и тут прилет. Удар такой из окна, меня отбрасывает в сторону, и на холодильник. Я падаю на живот, я поднимаюсь, у меня все в крови,

– отметила женщина.

Сначала в квартире загорелась комната ребенка. Муж женщины забежал и достал девочку из огня.

"Там огонь был страшный. Муж забирает малышку из огня, ставит ее у двери и кричит: "Выходите". Очень воняло газом уже. Мы не могли выйти, выбивали молотком дверь, но это не помогало. Мужчина плакал, кричал, чтобы отходить, и потом просто собой начал выбивать двери, ногами с разбега, своим телом", – вспоминает женщина.

Когда Татьяна с мужем и дочерью выбегали на лестничную площадку, то слышали, как возле дома взрывались машины. На улице, по словам женщины, было много погибших, а также пожар в соседнем саду.

Сам муж Татьяны сразу после атаки пошел спасать других людей, но не вернулся. С дочерью и мамой женщины все в порядке, а с мужем и его братом не могут выйти на связь.

Сейчас женщина под наблюдением медиков в областной больнице. Из ее тела извлекли много обломков. Также врачи диагностировали сотрясение мозга и контузию.

По состоянию на 25 ноября, в больницах Тернополя находится 41 пострадавший от вражеской атаки 19 ноября.

Что известно о российской атаке на Тернополь 19 ноября?