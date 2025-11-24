Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "20 минут".

Как прошло прощание с Тарасом Гнатюком и Лидией Багрий?

Провести в последний путь Тараса и его бабушку пришли семья, близкие и знакомые.

Квартира погибших была на 9 этаже атакованного многоквартирного дома на улице Стуса.

На момент обстрела внутри находились только пенсионерка со своим внуком.

Тело парня достали из-под завалов на вторые сутки.

Это страшное событие забрало молодую жизнь, полную мечтаний и планов. Трудно осознавать, что в результате коварного удара оборвалась жизнь молодого человека, которая только начинала свой жизненный путь,

– написали в Тернопольском профессиональном колледже пищевых технологий и торговли, где учился Тарас.

Прощание с Тарасом Гнатюком и Лидией Багрий / Фото "20 минут"

Что известно о жертвах атаки?