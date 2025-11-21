Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение школы.
Что говорят в школе о погибшей девочке и ее маме?
Россия атаковала жилой дом в Тернополе рано утром 19 ноября, когда многие семьи еще спали или уже готовились к новому рабочему дню. Одна из этих семей, которых постигло горе – это Оксана и ее дочь Амелия Гжесько. Девочка училась во втором классе.
Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага. Вся наша школьная семья скорбит по поводу невосполнимой потери,
– говорится в сообщении.
В школе говорят, что Амелия была очень светлой и доброй девочкой. Она больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников и не согреет светлым взглядом всех, кто ее любил.
В Тернополе будут прощаться с погибшими Оксаной и ее дочкой Амелией. Панихида пройдет в пятницу, 21 ноября, в 19:00 в церкви Святого Архистратига Михаила.
Кто еще погиб из-за циничной атаки врага по Тернополю?
По состоянию на 13:43 подтверждено гибель 31 человека, среди которых – 6 детей. Одну женщину и еще двух детей под завалами нашли на третьи сутки спасательной операции.
Имена нескольких погибших уже известны. Это Руслан Бобик, Виталий Долиняк и его сын Давид, Елена Унольт, Юрий Байко, Ольга Богатюк, а также члены семьи Неспляк.
21-летний студент Андрей Вегера учился на третьем курсе национального технического университета. Его жизнь также оборвалась тем утром в доме в Тернополе.