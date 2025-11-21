Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение школы.

Что говорят в школе о погибшей девочке и ее маме?

Россия атаковала жилой дом в Тернополе рано утром 19 ноября, когда многие семьи еще спали или уже готовились к новому рабочему дню. Одна из этих семей, которых постигло горе – это Оксана и ее дочь Амелия Гжесько. Девочка училась во втором классе.

Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага. Вся наша школьная семья скорбит по поводу невосполнимой потери,

– говорится в сообщении.

В школе говорят, что Амелия была очень светлой и доброй девочкой. Она больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников и не согреет светлым взглядом всех, кто ее любил.

В Тернополе будут прощаться с погибшими Оксаной и ее дочкой Амелией. Панихида пройдет в пятницу, 21 ноября, в 19:00 в церкви Святого Архистратига Михаила.

Кто еще погиб из-за циничной атаки врага по Тернополю?