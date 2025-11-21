Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення школи.

До теми 31 загиблий, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль

Що кажуть у школі про загиблу дівчинку та її маму?

Росія атакувала житловий будинок у Тернополі рано вранці 19 листопада, коли багато родин ще спали чи вже готувалися до нового робочого дня. Одна з цих родин, яких спіткало горе – це Оксана та її донечка Амелія Гжесько. Дівчинка навчалася в другому класі.

Вони, обіймаючи одна одну, згоріли живцем внаслідок ракетної атаки ворога. Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати,

– йдеться в повідомленні.

У школі кажуть, що Амелія була дуже світлою та доброю дівчинкою. Вона більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників та не зігріє світлим поглядом усіх, хто її любив.

У Тернополі прощатимуться із загиблими Оксаною та її донечкою Амелією. Панахида пройде в п'ятницю, 21 листопада, о 19:00 у церкві Святого Архистратига Михаїла.

Хто ще загинув через цинічну атаку ворога по Тернополю?