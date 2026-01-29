Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

До чого готуються у Львові?

Андрій Садовий пояснив, що він не передбачатиме ракетні обстріли та не коментуватиме гучні заяви про "енергетичне перемир'я". Водночас вже на ці вихідні синоптики прогнозують морози: вони можуть бути сильнішими за попередні.

Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст,

– написав мер Львова.

Саме тому у Львові запровадили режим підготовки до надзвичайної ситуації. За словами Садового, усі комунальні служби мають чіткі інструкції, однак важливо, щоб підготувалися і мешканці.