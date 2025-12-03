У лікувальних закладах Держприкордонслужби лікарі долають шлях від болю до відновлення разом зі своїми пацієнтами. Про те, як налагоджена робота в таких медустановах, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Як відбувається відновлення бійців?

Атмосфера лікувального закладу, де відновлюються після поранень та складних операцій українські військові, скоріше нагадує дитячий гурток. Тут можна малювати, складати пазли, ліпити з пластиліну, в'язати. Тільки все це роблять не діти, а дорослі під пильним наглядом лікаря фізичної реабілітації Олександра Білого.

Його завдання – якнайшвидше відновити у бійців функції верхніх кінцівок. Тому застосовуються саме такі заняття. Лікар поділився, що зворушливим є те, що військові тут в'яжуть не для себе, а для когось: для дітей, матерів, дружин.

Був у мене такий чоловік, в якого дуже важка рука і ми з ним вкрай складно займались на тренажерах. А як прийшов він на в'язання, то зв'язав плед і три подушки, бо у нього дружина і троє дітей. Він не може одному подарувати, а іншому ні. І вийшов з чудовим результатом,

– розповів Олександр Білий, лікар фізичної та реабілітаційної медицини.

Після поранення, руки можуть забути навіть найпростіші рухи. Те, що колись здавалося дрібницею, стає для багатьох реальним викликом. Лікар зазначив, що доволі часто таке буває з військовою травмою, коли не можна відновити на сто відсотків все так, як воно було анатомічно.

"Наприклад, поранення, коли м'язу майже немає. Але ми можемо зробити таку функцію, щоб людина прожила все своє життя повноцінно, гарно, щоб воно не боліло і вона могла робити все, що їй буде потрібно", – озвучив Олександр Білий.

В медзакладі кожного пацієнта супроводжує команда лікарів різних профілів. Усі, хто потрапляє у цей шпиталь, обов'язково проходять через руки Андрія Барковського, начальника групи ранньої післяопераційної реабілітації. Сотні військових вже пройшли успішну реабілітацію і сьогодні знову у строю.

Кожен випадок оглядається кількома фахівцями, і це вимагає залучення інколи різних по плану спеціалістів: невролога, стоматолога, щелепно-лицьового хірурга, і в той же час у людини можуть бути післяопераційні стани на животі, на кінцівках. Саме тому пацієнти у нас лікуються під наглядом мультидисциплінарної команди,

– пояснив Андрій Барковський.

Реабілітація починається з найменших рухів – з намагання знову відчути власне тіло і повірити, що життя після травми – можливе. Начальник групи ранньої післяопераційної реабілітації розповів, що пацієнти, які надходять, не тільки лікуються, вони вчаться жити в новій реальності – у післятравматичній і лікарі їм допомагають в цьому.

Поруч з військовими завжди їх родини. Лікарі наголошують, що тільки оточивши пацієнтів максимальною підтримкою, можна сподіватися на гарний результат.

"Навколо пацієнта спочатку йде родина, потім оточення, а за час лікування – це ми, друга сім'я, яка його доглядає, мотивує і бореться з його проблемами, надихає на подальше звершення. Більшість від нас йдуть якраз одужані", – озвучив Андрій Барковський.

Важливий складник реабілітації – активна участь пацієнта

Успіх лікування залежить не лише від лікарів, а й від мотивації та бажання самого пацієнта. Зі слів начальника групи ранньої післяопераційної реабілітації, перед пацієнтами у лікарів немає таємниць. Вся лікувальна програма – це абсолютно відкритий процес, в якому сам пацієнт бере участь.

Найскладніші травми зазвичай непомітні. Часто бійці відмовляються від простого спілкування з лікарями. Щоб подолати цю стіну відчуження і болю, звичайних ліків замало.

Начальник відділення фізичної реабілітації Максим Рябенко підкреслив, що найскладніше це витягнути їх з цього стану, тому що насправді вони дуже важкі й частіше за все не виходять на контакт. Тому група фізіологічної роботи, психологи, психіатри, які працюють в центрі, також суттєво залучені для того, аби максимально полегшити їх внутрішній стан.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Олександр Білий зауважив на тому, що медики мають створити такі умови, щоб пацієнт відновився якомога краще і швидше. Тому лікарі з усіх боків оточують його любов'ю, процедурами, навантаженнями і він в цілому відновлюється набагато швидше та якісніше.

Коли мені сумно, я передивляюсь свої фотографії з хлопцями. Вони мені потім надсилають фото, кажуть як вони далі рухаються по життю. Завжди є якась така дитяча радість та захоплення, не за себе, що робив щось велике, а розумієш, що ти лише допомагав, це людина до цього дійшла,

– озвучив Олександр Білий.

Лікарі розповідають, що гарне медичне обладнання, висока мотивація та бажання допомогти – це те, що насправді творить диво.

"Є пацієнти, які рвуться в бій, незважаючи на свій стан здоров'я, питають коли їх вже випишуть, кажуть, що їх чекають хлопці, що у них там завдання. А є пацієнти, яким потрібна тривала реабілітація через комбіновані поранення. Звичайно, ми з психологами працюємо над їх психологічним станом, щоб у них була на рівні і мотивація, і бойовий дух, бажання щось робити, вставати на ноги", – поділилась Ольга Івасишина, начальник профілактичного відділення льотного складу.

Завідувач відділення медичної реабілітації Світлана Галаган підкреслила, що в закладі чудова база по фізичній, фізіотерапевтичній та психологічній реабілітації. Вона запевнила, що лікарі роблять все можливе, аби поставити пацієнтів на ноги не тільки фізично, а й психологічно.

Злагодженість важлива не лише у бою. У боротьбі за життя і здоров'я, медики об'єднуються заради найголовнішого – вилікувати пацієнта та повернути його до повноцінного життя.

Все залежить від командира насправді. Коли ти бачиш світлу і добру людину, чомусь навколо неї збираються такі самі. Це надзвичайно приємно працювати в такому колективі, коли вони всі підтримують і ти перебуваєш з ними на одній сторінці. Ми розуміємо один одного і всі намагаються знайти максимально ефективний метод лікування для свого пацієнта,

– озвучив Максим Рябенко, начальник відділення фізичної реабілітації.

Медики щодня стоять на власній передовій. Лікуючи тіло, вони повертають життя у кожного військового. Максим Рябенко підсумував, що лікарі буквально живуть своїми пацієнтами, намагаються з усіх сил полегшити їх життя. У них кожен новий день, як бій на шляху до цього.

Реабілітація військових: що впроваджується в Україні?