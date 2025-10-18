Зазвичай щодня до 16:00 військові працюють – так працівники центру називають заняття з реабілітації. В UNBROKEN показали 24 Каналу, як зазвичай проводять час увечері.

Знаходять сили жити далі

Сьогодні в UNBROKEN люди з усіх куточків нашої країни. Багато з них до цього ніколи не бували у Львові, тому для них організовують різні події, заходи, запрошують цікавих гостей, щоб залишити найкращі враження від міста Лева.

Наприклад, до військових завітали працівники сервісу доставки їжі "Баба Передала". Вони допомагають в реабілітації, дають певні кошти для цього. Водночас їм важливо просто прийти й побути поруч з нашими пораненими бійцями.

Вони приїжджають час від часу ліпити вареники. Під час цього розповідають, як у нас їх роблять, з чим їдять. Так відбувається соціалізація, реабілітація,

– зауважила соціальна працівниця UNBROKEN Катерина Кіт-Садова.

Вона важлива для віднайдення сил, які дають можливість жити, для збереження оптимізму. Військові, які пройшли найстрашніші бої, мають можливість перевести подих, відкрити для себе щось нове.



Поранені військові під час реабілітації / Скриншот з відео

Адаптовуватися мають не лише військові

На жаль, у суспільстві є хибна думка про те, що військові повертаються з війни нібито якимись "не такими", тому їм потрібно допомогти адаптуватися. Насправді все зовсім по-іншому.

Варто усвідомити, що всі ми вже не будемо такими, якими нас застала велика війна. Отже, маємо змінюватися одночасно. Не тільки адаптовувати військових, але часом треба "навертати "цивільних, показувати їм, що це вже інше життя.

"Військові готові "вмикатися" у цивільне життя, а цивільні не готові їх прийняти через страх, через інші моменти. Я б дуже хотіла пояснити, що до кожного військового, незалежно від його стану, – має бути повага. Адже він був там, де вас не було", – наголосила менторка та соціальна робітниця Вікторія.

Реабілітація у центрі UNBROKEN / Скриншот з відео

Ліплять вареники, стріляють з лука й не тільки

Військові на реабілітації активно працюють упродовж всього дня. До 16-ї години вони мають фізичні навантаження, після цього ліплять вареники, слухають лекцію з історії, відвідують музичні концерти, футбол, вистави та багато іншого.

Зараз пишемо п'єсу для театру, ходимо на вистави, стріляємо з лука. Є багато дуже цікавих заходів. Писати п'єсу важко, але треба пробувати, зараз почав писати про підлітків,

– сказав учасник акції Андрій.

Наприклад, майстер-клас від "Баба Передала" відбувається в UNBROKEN уже не вперше. Багато хто на лікуванні вже досить тривалий час, тому не мав змоги поїсти домашню їжу. Для них такі акції – велика радість.



Поранені бійці опанували нові вміння / Скриншот 24 Каналу

"Це переносить не у лікарняні моменти, а коли ви вдома. В когось була, а може і є, традиція щонеділі робити вареники. Це така сімейна традиція. Чимало людей мені розповідали про це", – додала менторка то соціальна робітниця Вікторія.

Військові пишуть п'єси, займаються боксом, ловлять рибу, дивляться фільми. Насправді є дуже багато різних навчань, а соціальні робітники намагаються охопити максимум цікавих занять, задовольнити інтереси кожного.

Є події, на які багато людей не зголошується, але якщо зацікавиться хоча б двоє – на неї все одно поїдуть,

– підкреслила менторка.

Підсумовуючи, Вікторія наголосила, що сама пережила ампутацію та користується протезом. Але це не завадило їй відновитися, вести активний спосіб життя, хоч і дещо по-іншому.

Своїм прикладом вона хоче показати, що життя продовжується. Воно не буде схожим на попереднє, але його можна зробити яскравим і насиченим. Головне – бажання.

