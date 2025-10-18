Обычно ежедневно до 16:00 военные работают – так работники центра называют занятия по реабилитации. В UNBROKEN показали 24 Каналу, как обычно проводят время вечером.

Находят силы жить дальше

Сегодня в UNBROKEN находятся люди со всех уголков нашей страны. Многие из них до этого никогда не были во Львове, поэтому для них организуют различные события, мероприятия, приглашают интересных гостей, чтобы оставить лучшие впечатления от города Львова.

Например, к военным пришли работники сервиса доставки еды "Баба Передала". Они помогают в реабилитации, дают определенные средства для этого. В то же время им важно просто прийти и побыть рядом с нашими ранеными бойцами.

Они приезжают время от времени лепить вареники. Во время этого рассказывают, как у нас их делают, с чем едят. Так происходит социализация, реабилитация,

– отметила социальная работница UNBROKEN Екатерина Кит-Садовая.

Она важна для нахождения сил, которые дают возможность жить, для сохранения оптимизма. Военные, которые прошли самые страшные бои, имеют возможность перевести дыхание, открыть для себя что-то новое.



Раненые военные во время реабилитации / Скриншот из видео

Адаптироваться должны не только военные

К сожалению, в обществе есть ошибочное мнение о том, что военные возвращаются с войны якобы какими-то "не такими", поэтому им нужно помочь адаптироваться. На самом деле все совсем по-другому.

Стоит осознать, что все мы уже не будем такими, какими нас застала большая война. Так что, должны меняться одновременно. Не только адаптировать военных, но порой надо "наставлять" гражданских, показывать им, что это уже другая жизнь.

"Военные готовы "включаться" в гражданскую жизнь, а гражданские не готовы их принять из-за страха, из-за других моментов. Я бы очень хотела объяснить, что к каждому военному, независимо от его состояния, – должно быть уважение. Ведь он был там, где вас не было", – отметила ментор и социальная работница Виктория.

Реабилитация в центре UNBROKEN / Скриншот с видео

Лепят вареники, стреляют из лука и не только

Военные на реабилитации активно работают в течение всего дня. До 16 часов у них физические нагрузки, после этого они лепят вареники, слушают лекцию по истории, посещают музыкальные концерты, футбол, спектакли и многое другое.

Сейчас пишем пьесу для театра, ходим на спектакли, стреляем из лука. Есть много очень интересных мероприятий. Писать пьесу трудно, но надо пробовать, сейчас начал писать о подростках,

– сказал участник акции Андрей.

Например, мастер-класс от "Баба Передала" проходит в UNBROKEN уже не впервые. Многие на лечении уже достаточно длительное время, поэтому не имели возможности поесть домашнюю еду. Для них такие акции – большая радость.



Раненые бойцы овладели новыми умениями / Скриншот 24 Канала

"Это переносит не в больничные моменты, а когда вы дома. У кого-то была, а может и есть, традиция каждое воскресенье делать вареники. Это такая семейная традиция. Многие мне рассказывали об этом", – добавила ментор и социальная работница Виктория.

Военные пишут пьесы, занимаются боксом, ловят рыбу, смотрят фильмы. На самом деле есть очень много различных обучений, а социальные рабочие пытаются охватить максимум интересных занятий, удовлетворить интересы каждого.

Есть события, на которые много людей не соглашается, но если заинтересуются хотя бы двое – на него все равно поедут,

– подчеркнула ментор.

Подытоживая, Виктория отметила, что сама пережила ампутацию и пользуется протезом. Но это не помешало ей восстановиться, вести активный образ жизни, хоть и несколько по-другому.

Своим примером она хочет показать, что жизнь продолжается. Она не будет похожей на предыдущую, но ее можно сделать яркой и насыщенной. Главное – желание.

