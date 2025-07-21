Во Львове реализовали проект и построили социальное жилье для раненых. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что также в городе построили протезную мастерскую.

Читайте также Люди знают, куда идти, – Садовый рассказал, в каком состоянии укрытия во Львове

"Мы с нуля выстроили протезную мастерскую. Сегодня есть возможность делать тысячу протезов в год, наш муниципальный центр", – сказал он.

Также развивают различные виды спорта для людей, которые потеряли конечности. Кроме того, любая физическая реабилитация не дает никакого эффекта без ментальной реабилитации.

Искусство – большая часть mental health. Инвестируем в это средства совместно с нашей академией искусств. Стоит вопрос работы. Например, мы имеем специальные гранты для людей, которые хотят иметь свой собственный бизнес,

– подчеркнул мэр.

То есть это целая экосистема человечности, которая содержит очень много различных пазлов. Львов их развивает и делится своим опытом с другими городами и странами.

Когда заработает протезный завод во Львове?

В 2025 году Кабмин передал Львовский протезный завод в собственность города. Андрей Садовый отметил, что делал обращения о такой необходимости 2 года. Сейчас стоит задача восстановить там производство.

Я хочу, чтобы это было наше украинское, с нормальной ценой. Мы показали, что можем это делать. Потому что мы построили протезное производство с нуля. Это также был аргумент, что мы сможем реализовать этот проект. Думаю, в следующем году завод заработает с новой продукцией, с хорошими образцами,

– заявил городской голова.

Львов начинает делать это за собственные средства, однако привлекает много международных партнеров. Известно, что город пытается и военным помогать, и на социальные вещи направлять средства. Протезы, реабилитация требуют чрезвычайно больших денег.

Инклюзивность Львова

Городской голова Львова отметил, что в Украине не было ни одного города, которое было бы инклюзивным, приветливым к людям с инвалидностью. Очень часто пандусы делали "для вида".

Например, мы сейчас в городе имеем новый вызов. Потому что у нас расположены центры реабилитации, экосистема человечности Unbroken. Мы даже имеем заместителя в городском совете, который отвечает за доступность. Динамика очень большая. Но если посмотреть, сколько надо еще в городе сделать, то это невероятный пласт работы,

– рассказал Садовый.

Еще есть много вопросов к железной дороге, к заведениям питания и так далее. В частности, если ветеран войны на колесном кресле хочет посетить какое-то заведение, он должен сам заехать, также нужен специальный туалет. Некоторые бизнесы это делают, а некоторые еще нет.

Мэр добавил, что на объектах, которые в подчинение города, делают нормальный заезд, специальные туалеты.