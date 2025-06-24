Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, заметив, что физическая реабилитация без психологической не дает такого эффекта. Город инвестирует большие средства в психологическую поддержку для пострадавших.

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Тут ничего не напоминает больницу

Как отметил Садовый, в результате полномасштабной войны, которую безосновательно начала Россия, тысячи украинцев прошли через российский плен и пытки. Именно для них во Львове открыли отдельный Центр, где можно будет полностью восстановиться.

За время полномасштабной войны Львов принял десятки тысяч людей, пострадавших от войны. Одна из городских больниц уже приняла 20 тысяч детей, женщин и мужчин, которые получили ранения в результате российской агрессии.

Многие из них нуждаются в глубинной реабилитации. Один вопрос – когда оказываешь помощь человеку, который получил ранения. Это – один уровень. А когда человек был год или два в плену и пережил пытки... Это разрушает тело и сознание человека. Наша задача – вернуть человека к нормальной жизни. У нас есть высококачественные специалисты. Есть доктора, которые сами прошли через плен. Титанический труд большой команды людей,

– подчеркнул городской голова Львова.

Сам Центр ментального здоровья будет работать каждый день. Там будет возможность получить как амбулаторную помощь, так и пожить определенное время. Самое важное, что тут ничего не напоминает больницу.

Это не похоже на больницу. Это как комплекс отдыха, но с соответствующими специалистами. Там есть художественные, гончарные мастерские. Есть высокого уровня специалисты, которые знают, что такое психоанализ и как работать с людьми, которые пережили очень сложные времена,

– подчеркнул Садовый.

Все это функционирует в рамках экосистемы UNBROKEN. Это – один из крупнейших центров реабилитации в Украине, который создан на базе одной из городских больниц. Здесь помогут всем, кто нуждается в операции, протезирования, физической и психологической реабилитации. Город делает все возможное, чтобы люди, которые получили ранения, имели возможность вести полноценную жизнь.