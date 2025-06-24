Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що фізична реабілітація без психологічної не дає такого ефекту. Місто інвестує великі кошти у психологічну підтримку для постраждалих.

До теми "Зробив усе, що міг": додому повернувся львів'янин пан Зеновій, який втратив руку у полоні

Тут нічого не нагадує лікарню

Як наголосив Садовий, внаслідок повномасштабної війни, яку безпідставно почала Росія, тисячі українців пройшли через російський полон та тортури. Саме для них у Львові відкрили окремий Центр, де можна буде повністю відновитися.

За час повномасштабної війни Львів прийняв десятки тисяч людей, які постраждали від війни. Одна з міських лікарень вже прийняла 20 тисяч дітей, жінок та чоловіків, які зазнали поранень внаслідок російської агресії.

Багато з них потребують глибинної реабілітації. Одне питання – коли надаєш допомогу людині, яка зазнала поранень. Це – один рівень. А коли людина була рік чи два в полоні та пережила тортури… Це руйнує тіло та свідомість людини. Наше завдання – повернути людину до нормального життя. Маємо високоякісних спеціалістів. Є доктори, які самі пройшли через полон. Титанічна праця великої команди людей,

– підкреслив міський голова Львова.

Сам Центр ментального здоров'я працюватиме кожного дня. Там буде можливість отримати як амбулаторну допомогу, так і пожити певний час. Найважливіше, що тут нічого не нагадує лікарню.

Це не схоже на лікарню. Це як відпочинковий комплекс, але з відповідними фахівцями. Там є художні, гончарні майстерні. Є високого рівня спеціалісти, які знають, що таке психоаналіз та як працювати з людьми, які пережили дуже складні часи,

– наголосив Садовий.

Все це функціонує в межах екосистеми UNBROKEN. Це – один із найбільших центрів реабілітації в Україні, який створений на базі однієї з міських лікарень. Тут допоможуть усім, хто потребує операції, протезування, фізичної та психологічної реабілітації. Місто робить усе можливе, аби люди, які зазнали поранень, мали змогу вести повноцінне життя.