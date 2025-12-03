В лечебных учреждениях Госпогранслужбы врачи преодолевают путь от боли к восстановлению вместе со своими пациентами. О том, как налажена работа в таких медучреждениях, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как происходит восстановление бойцов?

Атмосфера лечебного учреждения, где восстанавливаются после ранений и сложных операций украинские военные, скорее напоминает детский кружок. Здесь можно рисовать, складывать пазлы, лепить из пластилина, вязать. Только все это делают не дети, а взрослые под пристальным наблюдением врача физической реабилитации Александра Белого.

Его задача – как можно быстрее восстановить у бойцов функции верхних конечностей. Поэтому применяются именно такие занятия. Врач поделился, что трогательным является то, что военные здесь вяжут не для себя, а для кого-то: для детей, матерей, жен.

Был у меня такой человек, у которого очень тяжелая рука и мы с ним крайне сложно занимались на тренажерах. А как пришел он на вязание, то связал плед и три подушки, потому что у него жена и трое детей. Он не может одному подарить, а другому нет. И вышел с прекрасным результатом,

– рассказал Александр Белый, врач физической и реабилитационной медицины.

После ранения, руки могут забыть даже самые простые движения. То, что когда-то казалось мелочью, становится для многих реальным вызовом. Врач отметил, что довольно часто такое бывает с военной травмой, когда нельзя восстановить на сто процентов все так, как оно было анатомически.

"Например, ранения, когда мышцы почти нет. Но мы можем сделать такую функцию, чтобы человек прожил всю свою жизнь полноценно, хорошо, чтобы оно не болело и он мог делать все, что ему будет нужно", – озвучил Александр Белый.

В медучреждении каждого пациента сопровождает команда врачей различных профилей. Все, кто попадает в этот госпиталь, обязательно проходят через руки Андрея Барковского, начальника группы ранней послеоперационной реабилитации. Сотни военных уже прошли успешную реабилитацию и сегодня снова в строю.

Каждый случай осматривается несколькими специалистами, и это требует привлечения иногда различных по плану специалистов: невролога, стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, и в то же время у человека могут быть послеоперационные состояния на животе, на конечностях. Именно поэтому пациенты у нас лечатся под наблюдением мультидисциплинарной команды,

– объяснил Андрей Барковский.

Реабилитация начинается с малейших движений – с попытки снова почувствовать собственное тело и поверить, что жизнь после травмы – возможна. Начальник группы ранней послеоперационной реабилитации рассказал, что пациенты, которые поступают, не только лечатся, они учатся жить в новой реальности – в посттравматической и врачи им помогают в этом.

Рядом с военными всегда их семьи. Врачи отмечают, что только окружив пациентов максимальной поддержкой, можно надеяться на хороший результат.

"Вокруг пациента сначала идет семья, потом окружение, а за время лечения – это мы, вторая семья, которая за ним ухаживает, мотивирует и борется с его проблемами, вдохновляет на дальнейшее свершения. Большинство от нас уходят как раз выздоровевшие", – озвучил Андрей Барковский.

Важная составляющая реабилитации – активное участие пациента

Успех лечения зависит не только от врачей, но и от мотивации и желания самого пациента. По словам начальника группы ранней послеоперационной реабилитации, перед пациентами у врачей нет секретов. Вся лечебная программа – это абсолютно открытый процесс, в котором сам пациент участвует.

Самые сложные травмы обычно незаметны. Часто бойцы отказываются от простого общения с врачами. Чтобы преодолеть эту стену отчуждения и боли, обычных лекарств мало.

Начальник отделения физической реабилитации Максим Рябенко подчеркнул, что самое сложное это вытащить их из этого состояния, потому что на самом деле они очень тяжелые и чаще всего не выходят на контакт. Поэтому группа физиологической работы, психологи, психиатры, которые работают в центре, также существенно привлечены для того, чтобы максимально облегчить их внутреннее состояние.

Врач физической и реабилитационной медицины Александр Белый отметил на том, что медики должны создать такие условия, чтобы пациент восстановился как можно лучше и быстрее. Поэтому врачи со всех сторон окружают его любовью, процедурами, нагрузками и он в целом восстанавливается гораздо быстрее и качественнее.

Когда мне грустно, я пересматриваю свои фотографии с ребятами. Они мне потом присылают фото, говорят как они дальше двигаются по жизни. Всегда есть какая-то такая детская радость и восхищение, не за себя, что делал что-то большое, а понимаешь, что ты только помогал, это человек до этого дошел,

– озвучил Александр Белый.

Врачи рассказывают, что хорошее медицинское оборудование, высокая мотивация и желание помочь – это то, что на самом деле творит чудо.

"Есть пациенты, которые рвутся в бой, несмотря на свое состояние здоровья, спрашивают когда их уже выпишут, говорят, что их ждут ребята, что у них там задачи. А есть пациенты, которым нужна длительная реабилитация из-за комбинированных ранений. Конечно, мы с психологами работаем над их психологическим состоянием, чтобы у них была на уровне и мотивация, и боевой дух, желание что-то делать, вставать на ноги", – поделилась Ольга Ивасишина, начальник профилактического отделения летного состава.

Заведующая отделением медицинской реабилитации Светлана Галаган подчеркнула, что в заведении замечательная база по физической, физиотерапевтической и психологической реабилитации. Она заверила, что врачи делают все возможное, чтобы поставить пациентов на ноги не только физически, но и психологически.

Слаженность важна не только в бою. В борьбе за жизнь и здоровье, медики объединяются ради самого главного – вылечить пациента и вернуть его к полноценной жизни.

Все зависит от командира на самом деле. Когда ты видишь светлого и доброго человека, почему-то вокруг него собираются такие же. Это очень приятно работать в таком коллективе, когда они все поддерживают и ты находишься с ними на одной странице. Мы понимаем друг друга и все стараются найти максимально эффективный метод лечения для своего пациента,

– озвучил Максим Рябенко, начальник отделения физической реабилитации.

Медики ежедневно стоят на собственной передовой. Леча тело, они возвращают жизнь в каждом военном. Максим Рябенко подытожил, что врачи буквально живут своими пациентами, стараются изо всех сил облегчить их жизнь. У них каждый новый день, как бой на пути к этому.

Реабилитация военных: что внедряется в Украине?