Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Как военные проходят психологическую реабилитацию

У Генштабе ВСУ рассказали, что в течение марта 2025 года был проведен очередной цикл из 10 тренинговых семинаров. Эти мероприятия психологической поддержки охватили более 300 военнослужащих – участников боевых действий.

По словам военных, инициатива НАТО не только дает возможность пройти подготовку по специально разработанным учебным программам, но и оказать практическую поддержку командованию в ответ на насущные запросы и актуальные вызовы, с которыми сталкиваются подразделения.

В частности, речь идет об организации индивидуальных психологических консультаций с теми, кто в этом нуждается, работе по профилактике СЗЧ и употребления психоактивных веществ, предупреждение возникновения различных боевых фобий у военнослужащих и выполнение оперативных супервизий и тому подобное,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

Как военные проходят психологическую реабилитацию / Фото: Генштаб ВСУ

Отмечается, что текущий этап проекта реализуется в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине и продлится до конца апреля 2025 года. Практическую часть инициативы воплощает общественная организация "Лига офицеров", которая с 2014 года работает над психологической поддержкой военных.