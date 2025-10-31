Корреспондентка Анна Черненко рассказала в эфире 24 Канала, что центр может обслуживать до 25 пациентов в месяц и обеспечивает полный цикл. Подобные центры планируют открывать в других регионах, а высшие учебные заведения уже готовят специалистов-протезистов.

Как в Харькове помогают военным и гражданским после ампутаций?

Центр открыли при поддержке Международного комитета Красного Креста и Министерства здравоохранения Украины.

Особенность центра – комплексный подход: пациентам, которым грозит ампутация, оказывают полную медицинскую помощь, изготавливают современные протезы и ортезы, а также осуществляют их дальнейшее обслуживание.

Военные, которые нуждаются в протезах, уже участвуют в жизни сообщества центра и видят пример других в "Играх героев". Несмотря на сложные ампутации, они получают поддержку и мотивацию.

Воевал до сентября 2024 года, пока при штурме Волчанска не подорвался. Шли на зачистку. Я, как боевой медик, шел пятым в группе. Четверо зашли на холм, а я наступил на растяжку. Тяжелое ранение – двойная ампутация: голень, бедро, еще обломки. Лечусь. Слепки для протезов могли бы уже делать, но левая нога пока не позволяет,

– объяснил военный, который ждет протезирования.

Кроме военных, здесь есть и гражданские – с бытовыми травмами и подрывами.

"На ноге образовалась ранка. Я не обращал на нее внимания, боли не было. А там началось гниение и развилась гангрена. Она очень быстро прогрессировала, через двое суток сделали операцию, ампутировали правую ногу. Хочу приехать домой, заехать во двор, встать с коляски и пойти на протезе, чтобы жена меня встретила, сын встретил, чтобы, как говорят, аплодисменты от друзей. Это очень тяжелое дело, но надо бороться", – рассказал 80-летний мужчина.

Почему протезирование становится таким необходимым в Украине?

В Министерстве здравоохранения отмечали необходимость открытия таких центров не только в Харьковской области, но и в других регионах.

В четырех высших учебных заведениях Украины начали готовить протезистов, поскольку предыдущее количество ортопедов не покрывала текущих потребностей.

На базе нового центра студенты смогут проходить практику, что позволит получить ценный опыт и восполнить дефицит этих специалистов. Сейчас они уже практикуются.

Также в центре работает международная команда специалистов с опытом работы в условиях военных конфликтов.

Это комната для ламинирования. здесь может быть немного грязно, но такой рабочий процесс. Мы используем несколько различных компонентов: резину, карбоновое волокно, поролон. Я надену маску и покажу вам работу,

– сказал Рикарду Фернандеш руководитель отдела физреабилитации Международного Комитета Красного Креста Украины.

Центр предоставляет комплексные услуги: от осмотра пациентов и оценки потребностей до изготовления протезов и реабилитации.

"Сейчас около 50 пациентов уже получили протезирование, а мощность лаборатории позволяет обслуживать до 25 пациентов в месяц. Вся реабилитационная помощь и протезирование бесплатная для всех пациентов", – объяснила руководитель центра Елена Марковская.

Из-за обстрелов и подрывов в прифронтовых селах многие люди получают серьезные ранения, включая частичные ампутации, что делает реабилитационные центры чрезвычайно важными.

Инициатива по комплексной помощи раненым и пострадавшим уже нужна и будет становиться еще более актуальной.

Что еще известно о реабилитации в Украине?

В Украине система реабилитации, протезирования и лечения военных требует существенных изменений – как на законодательном уровне, так и в сфере финансирования, чтобы гарантировать полноценную помощь защитникам.

Несмотря на сложные ранения и ампутации, многие военные после эффективного лечения и протезирования снова возвращаются к службе.

Несмотря на сложные ранения и ампутации, многие военные после эффективного лечения и протезирования снова возвращаются к службе. Благотворительный фонд "Твое будущее" предоставляет реабилитационную поддержку раненым военным, в том числе в сложных случаях, обеспечивая санаторно-восстановительное лечение. Организация также помогает добровольцам и ветеранам, которые уже завершили службу, и призывает участвовать в сотрудничестве через официальный сайт и страницы в социальных сетях.

Подполковник ГУР МО и многократный чемпион мира по рукопашному бою Андрей Савенко отметил значение спортивных программ для ветеранов, которые способствуют физическому восстановлению и адаптации после ранений.

Он также отметил, что психологическая подготовка имеет решающее значение как на фронте, так и в спорте.

