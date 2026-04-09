Охочих прогулятися густими лісами Буковиння вистачає і досі. Прикордонники зустрічають "загублених" у лісах ледь не щодня. Чому ці ризиковані спроби не припиняються і хто заробляє на чужому відчаї, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Як ухилянти тікають за кордон?

Окрім інженерних загороджень та прикордонних нарядів, на порушників чекають і інші небезпеки. Це ті пастки, які розставила природа.

Враховуючи, що лінія державного кордону проходить по річці Прут, тому менша кількість осіб намагається лізти у холодну воду. Далеко не всіх зупиняє, але враховуючи, що ділянка прикривається великою кількістю технічних засобів охорони кордону, це дає можливість затримувати правопорушників на підході до державного кордону,

– розповів начальник відділу прикордонної служби "Тарасівці" Роман Тащук.

Офіцер пресслужби 31 прикордонного загону Костянтин Ліснік зазначив, що місцеві мешканці, які живуть в прикордонні, знають добре прикордоння, стежки, маршрути, а також володіють інформацією, як здійснюється охорона кордону, вивчаючи дії прикордонних нарядів, і як ми несем службу.

Також є категорія громадян, яка перебуває за кордоном і через різного роду месенджери надають такі послуги по схемам маршрутам, як перетнути кордон, перебуваючи саме за кордоном.

Наприклад, на автівці група правопорушників намагалася втекти через кордон у Румунію. На вимогу прикордонників зупинити авто, водій навмисно рушив в бік військовослужбовців. Не зупинили чоловіка і попереджувальні постріли.

В результаті під час маневрування водій травмував одного з прикордонників та втік з місця події. Військовий отримав множинні тілесні травми. За кілька годин прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції виявили позашляховик на околиці одного з населених пунктів, а згодом затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону.

На темі незаконного перетину кордону збагачуються шахраї. В інтернеті вони пропонують клієнтам нібито "перевірені" маршрути та мапи, обіцяють "безпечний" шлях, однак насправді люди залишаються і без грошей, і без результату.

Добре, якщо історія з невдалим перетином закінчилася лише особистим розчаруванням або ж втратою грошей. Адже інколи фінал таких подорожей далекий від щасливого.

Таких трагічних випадків на нашій ділянці було декілька за останній рік. Після потепління, коли сходить сніг, ми виявляли тіла людей, які намагалися через гори потрапити до Румунії,

– зазначив офіцер пресслужби 31 прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Більшість тих, хто наважується перейти кордон у горах переоцінює власні сили. Кілька кілометрів, які на мапі виглядають як звичайна дрібниця, в реальності – справжнє випробування.

