Для патрулювання використовують гелікоптери та армійські вантажівки-всюдиходи, а пішим нарядам доводиться долати до 30 кілометрів складними гірськими маршрутами. Про те, як охороняють цю небезпечну високогірну ділянку, розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Що чекає на тих, хто вирішує перейти кордон через високогір’я?

Анонімні ділки за тисячі доларів продають "легку прогулянку" до Румунії, яка насправді є смертельно небезпечною через високогір'я, холод, складний рельєф та диких звірів.

Перший вихід у гори дався мені дуже важко – морально було нестерпно. Повернувся виснаженим: серце калатає, тиск стрибає, задишка. Але з часом, коли постійно працюєш у таких умовах, організм звикає,

– сказав Ігор Шевченко, інспектор прикордонної служби.

У горах, де останнім часом значно побільшало диких звірів, а допомоги чекати нізвідки.

Дістатися Піп Івана Мармароського можна різними шляхами, але найшвидше – гелікоптером прикордонників.

Як гелікоптер допомагає патрулювати важкодоступні ділянки кордону?

Екіпаж гелікоптера Airbus-125 в небі щодня. Його використовують лише з практичною метою: для висадки нарядів, моніторингу кордону та пошуково-рятувальних операцій.

Політ у горах значно ризикованіший через різкі перепади висот, тумани, хмарність, дощі й особливо сильні вітри, що можуть легко розхитати легкий гелікоптер. Пілоту, який безпосередньо керує гелікоптером допомагає штурман – його завдання – контролювати навколишнє середовище, технічний стан машини і її положення в просторі.

Висадка прикордонників у горах має обмеження: погодні умови, не більше двох осіб на борту, ліміти ваги й об'єму наплічників. Якщо наряд численніший або має багато амуніції та зброї, замість гелікоптера використовують армійську вантажівку-всюдихід – менш комфортно, але надійно.

