Желающих прогуляться густыми лесами Буковинии хватает до сих пор. Пограничники встречают "потерянных" в лесах чуть ли не каждый день. Почему эти рискованные попытки не прекращаются и кто зарабатывает на чужом отчаянии, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как уклонисты убегают за границу?

Кроме инженерных заграждений и пограничных нарядов, нарушителей ждут и другие опасности. Это те ловушки, которые расставила природа.

Учитывая, что линия государственной границы проходит по реке Прут, поэтому меньшее количество лиц пытается лезть в холодную воду. Далеко не всех останавливает, но учитывая, что участок прикрывается большим количеством технических средств охраны границы, это дает возможность задерживать правонарушителей на подходе к государственной границе,

– рассказал начальник отдела пограничной службы "Тарасовцы" Роман Тащук.

Офицер пресс-службы 31 пограничного отряда Константин Лисник отметил, что местные жители, которые живут в приграничье, знают хорошо приграничье, тропы, маршруты, а также владеют информацией, как осуществляется охрана границы, изучая действия пограничных нарядов, и как мы несем службу.

Также есть категория граждан, которая находится за границей и через разного рода мессенджеры предоставляют такие услуги по схемам маршрутам, как пересечь границу, находясь именно за рубежом.

Например, на машине группа правонарушителей пыталась убежать через границу в Румынию. По требованию пограничников остановить авто, водитель намеренно двинулся в сторону военнослужащих. Не остановили мужчину и предупредительные выстрелы.

В результате во время маневрирования водитель травмировал одного из пограничников и скрылся с места происшествия. Военный получил множественные телесные травмы. За несколько часов пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили внедорожник на окраине одного из населенных пунктов, а впоследствии задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы.

На теме незаконного пересечения границы обогащаются мошенники. В интернете они предлагают клиентам якобы "проверенные" маршруты и карты, обещают "безопасный" путь, однако на самом деле люди остаются и без денег, и без результата.

Хорошо, если история с неудачным пересечением закончилась лишь личным разочарованием или потерей денег. Ведь иногда финал таких путешествий далек от счастливого.

Таких трагических случаев на нашем участке было несколько за последний год. После потепления, когда сходит снег, мы обнаруживали тела людей, которые пытались через горы попасть в Румынию,

– отметил офицер пресс-службы 31 пограничного отряда Константин Лисник.

Большинство тех, кто решается перейти границу в горах переоценивает собственные силы. Несколько километров, которые на карте выглядят как обычная мелочь, в реальности – настоящее испытание.

